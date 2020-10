La digitalización de bienestar, belleza y fitness; clave para enfrentarse a las restricciones, según Bewe Comunicae

jueves, 15 de octubre de 2020, 12:21 h (CET) La planificación y la previsión en momentos de incertidumbre son clave para la supervivencia de los negocios del bienestar, la belleza y el fitness. Lo sistemas digitalizados pueden facilitar el seguimiento de nuevos protocolos para que los negocios puedan centrarse en atender a sus clientes. BEWE.io ofrece funcionalidades que permiten que los centros simplifiquen los sistemas de control, datos y agenda para centrarse en lo importante y sobrevivir en momentos de crisis Las últimas semanas han sido la imagen del desconcierto y el retroceso. De nuevo, hay zonas de España confinadas y se endurecen las medidas sociales para evitar que se repita la situación de estado de alarma y confinamiento total que se vivió en marzo. Las consecuencias económicas que esto acarrearía son graves y, por eso, es importante tener un plan bien definido que plantee distintos escenarios a los que habrá que enfrentarse en los próximos meses.

Los comercios del fitness, la belleza y el bienestar son algunos de los más afectados. Su trabajo cara a cara con los clientes les obliga a seguir protocolos al pie de la letra y controlar de forma exhaustiva el aforo de sus locales y el desarrollo de su clases y oferta de sus servicios. Para ellos, las limitaciones durante la desescalada y las nuevas medidas que podrían definirse en los próximos meses son un reto más a la hora de salir adelante y sobrevivir.

BEWE.io, la compañía líder en servicios de software de gestión especializada en los sectores del bienestar, el fitness y la belleza; repasa los elementos que considera esenciales a la hora de prepararse para nuevas limitaciones de aforo e incluso cierres totales de los centros para estar preparado para seguir ofreciendo servicios y percibiendo ingresos incluso desde casa.

¿Qué aspectos se pueden trabajar para prever las posibles restricciones y limitaciones futuras?

La base de datos y fichas de clientes

Siempre es esencial conocer los datos de contacto de los clientes, sus necesidades y sus preferencias, pero en una situación como la de ahora, todo esto se vuelve mucho más crucial.

Perder el contacto de nuevo con los clientes ya fidelizados sería un problema, pues no habría forma de acercarse a ellos e identificar y conocer sus necesidades con antelación para poder ofrecerles las soluciones pertinentes.

Es importante alimentar las fichas de clientes con la mejor y más completa información posible, solo así y en caso de un nuevo cierre se contaría con datos claves que permitirían enfocar correctamente la estrategia.

Es fundamental registrar todo en un software de gestión como el que ofrece Bewe.io para poder consultar la información desde cualquier lugar y a cualquier hora.

El control de caja

Tener dinero invertido en mercancía que no se mueve, pagar sueldos a un equipo con el que no es posible contar por el momento o desconocer el gasto que supondrán los artículos adicionales necesarios por temas de bioseguridad son algunos de los errores más comunes y que peores consecuencias puede tener en un negocio.

La digitalización es esencial para poder mantener un flujo de caja y un negocio rentable y contar con un sistema de control de gastos como el de Bewe.io puede simplificar y automatizar el control para poder centrarse en lo importante, atender las necesidades de los clientes.

Servicios a domicilio

Si las limitaciones de aforo son muy estrictas e incluso se prohíbe mantener centros abiertos, puede ser interesante plantearse no solo la opción de los servicios online, sino la opción de los servicios a domicilio.

Son una excelente alternativa a la hora de demostrar el compromiso con el cliente y permiten continuar con la actividad a pesar de las dificultades.

Para que este modelo funcione, sin embargo, el control de horarios debe ser mucho más exhaustivo, ya que no solo habrá que tener en cuenta el servicio en sí, sino el tiempo que se invierte en los desplazamientos hasta cada domicilio particular.

Contar con una agenda online o aplicación de citas como la que Bewe.io ofrece se convertirá en la clave para que los clientes puedan reservar sus servicios y el centro sea capaz de tener el control de la agenda sin imprevistos ni complicaciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas adesso Spain, galardonada en los Iberian Partner Awards de Salesforce Welnig Organic Sanitizer, la naturaleza al cuidado de la familia 'Abrazado por la muerte', una historia sobrecogedora sobre un paciente del coronavirus Meditación guiada, también online, por Sadhaka Space Rosa Piñol se incorpora al Patronato de United Way España