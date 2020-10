Aceite de cannabis legal El CBD es el principio activo de la planta de marihuana que posee mayores efectos medicinales y relajantes Redacción Siglo XXI

jueves, 15 de octubre de 2020

Desde el año 2018, el aceite de cannabis o aceite de CBD es legal en España. Aunque la legislación actual sobre el cannabis en nuestro país considera el consumo recreativo de cannabis ilegal pero descriminalizado, en concreto el aceite CBD sí es legal.

¿Por qué el aceite de cannabis es legal?

El aceite CBD, conocido popularmente también como marihuana legal, no supera el límite de THC permitido por la ley (0,2 %). El THC es el componente químico de la marihuana que provoca los efectos psicoactivos y que, potencialmente, puede causar adicción. El aceite CBD o cannabidiol que se comercializa legalmente debe pasar los correspondientes análisis de laboratorio que certifiquen sus porcentajes de THC y CBD, lo que lo hace totalmente seguro para la salud.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó, en 2018, que el aceite de cannabis no presenta ningún efecto negativo, ni genera ninguna clase de adicción.



El CBD es el principio activo de la planta de marihuana que posee mayores efectos medicinales y relajantes, por lo que su uso es muy valorado para reducir los niveles de estrés y ansiedad, ayudar al sueño y como tratamiento antiinflamatorio.



El crecimiento del mercado de los aceites CBD en Europa

Ya antes de que la OMS se pronunciase sobre el aceite CBD, empresas europeas, principalmente holandesas, dieron respuesta a las expectativas generadas en torno a esta marihuana medicinal.



Sin embargo, es cierto que las grandes compañías en bolsa del negocio del cannabidiol tuvieron su gran momento durante ese año 2018, ya que es cuando se comenzó a regular legalmente en distintos países.

Es entonces cuando surge en nuestro país la empresa Higea CBD, que se presentó con un aceite CBD Full Spectrum aromático, que mantiene los terpenos y componentes naturales de la planta, pero eliminando el THC.



Higea ofrece, por tanto, un producto totalmente natural, libre de efectos secundarios y que se ajusta al producto evaluado por la OMS, con todas las garantías de seguridad y los necesarios test de calidad realizados en laboratorio.



Se calcula que más de 200 000 personas en España son usuarias de marihuana medicinal, mientras unos 4 millones consumen cannabis de forma recreativa. Esto ya nos da una pista muy clara de que los consumidores, muchos de ellos pacientes que sufren de dolor crónico, han ido por delante de unos vacíos legales que llevan a que, por la regulación de libre comercio europeo, el aceite CBD importado de otros países de la Unión Europea sea perfectamente legal.



Cómo actúa el aceite de cannabis en el cerebro

Nuestro organismo posee el llamado sistema endocannabinoide, un sistema de comunicación intercelular o de neurotransmisión.



Este sistema no solo se encuentra en nuestro cerebro, sino también en otros órganos y tejidos. Los cannabinoides que producimos de forma natural llegan a los receptores de los cannabinoides, de manera que se ajustan como si fuesen una cerradura y su llave.



Cuando el CBD o cannabidiol alcanza los receptores actúa como si fuese una sustancia natural de nuestro organismo, por lo que es "bien recibido", permitiendo que actúe como un excelente recurso para nuestro organismo.



En definitiva, el aceite de marihuana o CBD es un principio activo de la planta de marihuana con grandes cualidades relajantes y medicinales, y sin efectos psicoactivos ni aditivos. Valorado como tal por la OMS, se comercializa legalmente dentro de un mercado que claramente lo posiciona en una situación ascendente.

