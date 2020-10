¿Qué hacer si se daña el blocapuerta de tu lavadora?

Uno de los electrodomésticos más importantes dentro de tu hogar puede ser la lavadora, ya que permite mantener toda la ropa de tu familia limpia, de forma fácil y sencilla. Sin embargo, en ocasiones puede dañarse el blocapuerta, una pieza esencial para que la misma funcione de forma óptima.



Un componente importante

El blocapuerta para lavadora se trata de una parte del equipo que es muy importante, ya que se encarga de permitir el cierre del electrodoméstico. El mismo se encuentra en una posición, donde el sensor, cuando entra en contacto con la puerta de la lavadora, comienza el ciclo de lavado que hayas programado.



Por lo que al fallar su funcionamiento, puede hacer que la lavadora no se encienda y que tampoco se pueda utilizar cualquiera de los ciclos de lavado.



El blocapuerta evita que la ropa que se esté lavando salga de la lavadora. Esto suele ocurrir con las lavadoras frontales, ya que al abrir la puerta de manera repentina en el caso de que se encuentre centrifugado, hará que la ropa se salga.



Por otra parte, se encarga también de mandar las señales necesarias para que comience el ciclo de lavado elegido. Es el motivo por el cual debe funcionar de forma óptima, para que así no puedas tener ningún tipo de problema al momento de lavar la ropa.



¿Cómo saber si la lavadora está fallando?

Existen formas sencillas de saber si necesitas reparar o cambiar el blocapuerta. Para ello debes desenganchar la cubierta del equipo, quitando los tornillos y los ganchos que la estén sujetando. Debes ver si los cables que llevan las señales se encuentran bien conectados, ya que a veces, éstos se desprenden.



Puedes usar un puente entre los cables extremos para verificar que existe el envío de señal; si no hay señal, tendrás que adquirir un blocapuerta nuevo.



En el momento en el que comiences a notar que el mismo falla, lo más recomendable será comprar un recambio en tiendas especializadas en la venta de estas piezas, aprovechando de esta manera todas las ventajas que ofrece este tipo de solución.



Comprar a través de estas tiendas permite encontrar el blocapuerta de la misma marca que tu lavadora, ya sea Bosch, Edesa, o Balay, entre otros. Eso sí, debes tener en cuenta el modelo del electrodoméstico, para que así la pieza encaje a la perfección cuando vayas a colocarla en la lavadora. Para esto deberás conocer el modelo exacto de tu lavadora, para así evitar que puedas realizar una compra equivocada.



Las piezas pueden ser 100% adaptables, esto quiere decir que a pesar de no ser las originales del equipo, no van a presentar problemas con el funcionamiento del mismo, obteniendo la misma calidad en prestaciones. Gracias a eso podrás alargar la vida útil de tu lavadora, sin que debas preocuparte de que falle al poco tiempo.



De igual manera, resulta más económico comprar un recambio para arreglar la puerta de la lavadora que comprar una nueva, en el caso de que la situación económica no se encuentre en las mejores condiciones. Es por eso que con una pequeña inversión, podrás conseguir que tu equipo funcione de forma óptima.



Además, en las tiendas especializadas en recambios, puedes recibir asesoría y un servicio al cliente que te puede ayudar a conseguir la pieza que necesites. En caso de no encontrarla en su catálogo, se encargan de buscarla y enviarla hasta tu domicilio, para que de esta forma puedas arreglar tu equipo.



Y para facilitarle la elección del recambio, las tiendas especializadas te ofrecen un listado con todos los modelos de cada marca, con los cuales puede ser compatible la pieza.



Esta información puede ser muy útil, ya que al encontrarse tu modelo en el listado, puedes tener la certeza de que el recambio va a funcionar sin problemas al colocarlo.



El blocapuerta se trata de un elemento que permite poder lavar la ropa, al enviar la señal para que la misma comience a funcionar. Por lo que si falla, es posible que tu lavadora no pueda funcionar bien, ni lavar tu ropa.