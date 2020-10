Centro Psicología Murcia: Aumenta la demanda de ayuda para tratar adicciones Comunicae

jueves, 15 de octubre de 2020, 10:21 h (CET) Las adicciones causan mucho sufrimiento, tanto para la persona como para la familia. Un centro de psicología especializado es una buena opción para aliviar el sufrimiento y poner solución al problema, de ahí que en la actualidad se haya experimentado un aumento de las solicitudes de ayuda para tratar todo tipo de adicciones Las adicciones son un problema que causa mucho dolor y sufrimiento dentro del seno familiar. Además de la persona que lo sufre, los que tiene alrededor también padecen las consecuencias dramáticas de la adicción de su familiar.

Uno de los mayores obstáculos a la hora de tratar una adicción es que la persona que la padece suele negar de su existencia. Esto provoca que por sí misma no pueda salir del hoyo en el que se está metiendo.

De ahí la importancia, a tenor de la opinión de los expertos, de contar con profesionales, como el equipo de: https://centropsicologiamurcia.com/, que ayude a la persona a abrir los ojos y poder enfrentarse directamente con su adicción.

¿Qué es una adicción?

Existen diferentes tipos de adicciones, pero lo que todas ellas tienen en común es que la persona se siente tan enganchada a ese deseo de obtener el objeto de su adicción que no puede controlar sus actos. En esos momentos deja de tener voluntad propia porque llega a tener una dependencia enfermiza.

Muchas veces, tanto la persona que la padece como la misma familia, puede que nieguen esa realidad ante el temor de enfrentarse a lo que está ocurriendo.

Sin embargo, con un tratamiento profesional se puede conseguir ayudar al adicto, liberando a la familia de una carga que, por sí solos, no van a poder llevar.

La familia debe ser un apoyo para la persona que sufre de una adicción, pero la terapia con psicólogos profesionales que tengan una buena capacitación. Esto permitirá ayudar al paciente a encontrar la fortaleza que necesita para salir de esa espiral tan negativa.

Cómo se tratan las adicciones

El psicólogo en estos casos es un compañero de viaje que guiará al paciente y le dará las herramientas que necesita para poder ir desenganchándose.

Los profesionales recogen toda la información que les sea posible sobre las circunstancias y las motivaciones que han podido llevar a la persona a esta situación. Esto les ayuda a tener un cuadro completo que les permita entender al paciente y poder ofrecerle el tratamiento más adecuado para su caso en particular.

El objetivo que pretenden lograr con la terapia es identificar qué es lo que ha llevado a la persona a caer en esa adicción, qué desencadena el deseo irrefrenable de volver a caer. Y una vez que se han identificado esas causas, es el momento de que los expertos trabajen para que el paciente logre ir poco a poco controlando esas conductas y cambiándolas por un estilo de vida más saludable.

Como psicólogos especializados, estos equipos tratan de ayudar a los pacientes a volver a tener conductas sanas. Un estilo de vida enfocado en lo positivo que aumente su autoestima y mejore sus relaciones sociales.

Es lógico que estos son pasos que el paciente tiene que ir dando poco a poco, y que es posible que en algún momento pueda haber una recaída. Es importante que la persona adicta pueda ver claramente las situaciones que le pueden llevar a una recaída y que sepa encontrar las soluciones.

Aun así, si en algún momento vuelve a caer en la adicción es importante que siga dando pasos hacia adelante sin rendirse.

La mejor ayuda es el apoyo de un profesional

"En el centro psicología Murcia estamos especializados en el tratamiento de adicciones. Somos un equipo de profesionales altamente cualificados para ayudar a una persona a superar sus adicciones. Ante cualquier problema de adicción lo importante es encontrar apoyo tanto en la familia como en un profesional que sepa cómo tratar a cada paciente de manera individual, aportando soluciones y ayudando a que la persona adicta obtenga las herramientas que necesita para salir adelante" concluyen desde Atiempo Adicciones.

