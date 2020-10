Tips (falsos) sobre cosmética vistos en TikTok, según expertos de firmas como Medik8

¿Se puede seguir a pies juntillas un truco de belleza? ¿Hay verdades absolutas sobre principios activos y sus combinaciones? Varias expertas opinan sobre ello Visto en TikTok: "No se te ocurra combinar vitamina C con retinol porque son exfoliantes". Como estas frases, aparecen muchas opiniones en redes sociales, algunas provenientes de auténticos expertos, otras de beauty gurús y otras de usuarios que comparten sus opiniones cosméticas en base a su uso cotidiano. ¿Se pueden tomar estas referencias como modelo a seguir? La respuesta es clara: no. "El motivo está en que se plantean como absolutas verdades que no tienen por qué serlo y que variarán mucho según las formulaciones de cada marca, ya que no se pueden meter en un mismo saco todas las versiones de un ingrediente. Ni todos lo retinoides son solo para la noche, ni todos las vitaminas C son inestables o exfoliantes, por ejemplo.", comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

Entonces, ¿qué opinión se toma como cierta? Aquella que aporte toda la información para saber si un producto se puede usar con otros, a qué horas hacerlo o en qué condiciones. Diana Suárez, directora técnica de RevitaLash Cosmetics, explica que "por eso es tan importante acudir siempre a expertos que puedan prescribir lo que necesita cada piel concreta, diseñando regímenes personalizados que puedan responder a las necesidades específicas de cada piel, basándose también en sus circunstancias, rutinas y estilo de vida.". ¿Cuáles son estas verdades que es mejor coger con pinzas?

No se combina vitamina C con...

Estos expertos o meros usuarios afirman con seguridad que no se debe combinar con... prácticamente nada. Se libran pocos ingredientes más allá del ácido hialurónico. Su explicación se basa en que todos estos principios pueden tener cierta capacidad exfoliante, entendiendo que, si se unen, se podría sobre exfoliar el tejido ¿Es cierto? Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8 explica que "principios como la vitamina C y la vitamina A son exfoliantes solo a un pH inferior a 3 y en su versión cívica -ácido ascórbico puro y ácido retinoico, de prescripción médica-. La mayoría de formulaciones de uso cosmético se fundamentan en versiones estables del principio. De hecho, el ascorbato de tetraexildecil sirve para estabilizar el retinol en muchas ocasiones y hay productos de venta al público, aprobados por la Unión Europea, que combinan en una misma formulación retinaldehido, vitamina C y niacinamida, como es el caso de Crystal Retinal.".



En lo que se refiere a los hidroxiácidos (AHAs, BHAs y PHAs), ocurre lo mismo. Suelen afirmar estos vídeos que no se debe unir al retinol para no producir una sobre exfoliación. Esto no es así porque: "El retinol no exfolia, renueva la piel haciendo que las capas más profundas migren a la superficie. A veces el resultado es similar, pero cómo trabajan unos principios y otros es diferente. Los retinoides trabajan más a nivel interno.", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

¿Mejor no combinar ácidos?

¿Cuánta lógica habría en afirmar rotundamente que no se deben unir en una rutina los ácidos salicílicos y glicólico, por mencionar solo unos, cuando hay cientos de productos en el mercado cosmético que los combinan? Tal es el caso, por ejemplo, de Silver Skin Saviour de Omorovicza., una mascarilla rica en plata coloidal y estos dos ácidos -uno AHA y otro BHA-. "Combinados en un mismo producto, conseguimos tratar la piel en diferentes capas debido a la diferencia entre sus pesos moleculares y sus niveles de pH, por ejemplo.", expresa Estefanía Nieto, directora técnica de la misma firma.

¿Es necesario un contorno de ojos?

Según este TikTok, no. Es tan sencillo como mezclar una hidratante con un retinol y con esto sería suficiente para sustituir una formulación específica. ¿Se puede ir por esta vía? "Es cierto que un contorno de ojos es uno de esos productos de los que antes se puede prescindir porque otros son más relevantes, pero si vamos a usarlo, deberá ser siempre específico. Todos sabemos ya que la piel de esta zona es más fina y sensible, pero además su nivel de pH es diferente, por eso no conviene nunca aplicar productos diseñados para otras áreas. De hecho, si aplicamos un retinol no diseñado para contorno de ojos, podremos obtener muchos efectos adversos, produciendo irritación en la piel y una cascada de envejecimiento por un proceso inflamatorio.", comenta Valeria Navarro, directora técnica de la firma Boutijour.

Cómo combinar el agua con el aceite

Siempre se ha sabido que el agua y el aceite casan poco, no se pueden mezclar. De hecho, esto es lo que afirma esta TikToker. ¿Entonces no se pueden usar aceites con bases acuosas? Según ella, no, pero en palabras de Catalina Narváez, de Aromatherapy Associates: "A la piel le vienen bien ambos principios. La clave está en primero aplicar los productos a base de agua primero y, después, aquellos ricos en aceites o ceramidas. Esto evitará que se pierdan los principios aplicados, creando una película de lípidos muy beneficiosa."