El Foro Internacional de Blockchain reunirá en Badajoz a más de 300 empresas y profesionales

El foro organizado por el Instituto Ibérico de Blockchain, la firma Área Financiera y el despacho de la Fuente y Asociados cuenta con la colaboración como partners de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, la Asociación de Parques Industriales de Argentina APIA , la Red Business Market, La Fundación Finnova y la Escuela de Negocios y Dirección entre otros. La asistencia virtual y online se llevará a cabo a través de la web oficial del foro www.forointernacionalblockchain.com El foro que contará con la inauguración a cargo de la presidenta del Clúster nacional de Blockchain y empresaria María Parga se desarrollará de manera híbrida virtual y presencial desde el Edificio Siglo XXI de la ciudad de Badajoz. Con un programa con la participación de personas de referencia nacional e internacional en el campo del Blockchain y la Innovación Tecnológica. La cita, contará con la participación de Paloma Más, de la firma de capital riesgo Plug and Play Venture, o Alexander Heichlinger, CEO de GovInsight, Ex Miembro del Grupo de Alto Nivel Digigov y Vicepresidente del Chapter European City Economic & Financial Governance Group . Junto con ellos la presencia europea estará garantizada con la participación de Massimiliano Dragoni, DG CNECT, European Commission, Juan Manuel Revuelta , Director General de Finnova . De esta forma y con un programa que analizará aspectos como los de aplicación de la tecnológica Blockchain en el ámbito empresarial y público, así como las oportunidad de desarrollo empresarial y emprendedor de este sector en el marco de la cuarta revolución industrial, los participantes podrán acceder a una propuesta de conferencias, mesas redondas y talleres prácticos.

Así, junto a la presencia de los ponentes señalados , la cita del próximo 16 de Octubre contará con la presencia de referentes como Agustín Arlich , del Inteligent Community Forum, Juan Francisco Delgado Vicepresidente Fundación Intec Startup Agrifood ganadora del Startup Europe Awards o Antonio López de Ávila , Fundador de TDDS y Ex Presidente de Segittur.

La clausura que correrá a cargo de Francisco Lozano y José Manuel de la Fuente Cofundadores del Instituto Ibérico Blockchain será precedida de la Tertulia que bajo el título " Tecnología y Cambio de Paradigma en el Siglo XXI: Retos, Desafíos y Oportunidades" será moderada por el empresario ecuatoriano Galo Vasconez del Salto y contará con la participación de Francisco Abbedabro Vicepresidente Internacional para Desarrollo de Negocio de la multinacional Oracle. En total serán más de 30 los ponentes de Europa, América Latina y EEUU que se darán cita en este evento

El Instituto Ibérico de Blockchain es una iniciativa creada por los empresarios extremeños Francisco Lozano y José Manuel de la Fuente, entre sus objetivos fundacionales se encuentran el desarrollo de programas formativos en el campo del Blockchain , el apoyo a los procesos de digitalización y transformación de las empresas e instituciones al nuevo tiempo de cambios tecnológicos y el desarrollo de estrategias de impulso en los territorios de la innovación y el ecosistema emprendedor en el ámbito digital.

La asistencia al foro gratuita hasta completar aforo se puede realizar a través de la web oficial del foro en www.forointernacionalblockchain.com.

