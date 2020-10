Carretillas TR facilita la adquisición de maquinaria logística con el renting y la venta de ocasión

Carretillas TR, se ha decidido potenciar aún más la modalidad de renting y la venta de ocasión, cuyo principal objetivo es el de facilitar la adquisición de carretillas sin que el cliente se vea obligado a realizar una importante inversión El mercado del sector de la logística y la manutención, en los últimos meses, ha ido variando la necesidad de la oferta y la demanda, a causa de la crisis del coronavirus que se está padeciendo. La adquisición y el mantenimiento de grandes flotas pueden resultar muy costosas, por lo que es necesario buscar fórmulas que se adapten a las necesidades que demanda el cliente.

Frente a esta situación, desde Carretillas TR, se ha decidido potenciar aún más la modalidad de renting y la venta de ocasión, cuyo principal objetivo es el de facilitar la adquisición de carretillas sin que el cliente se vea obligado a realizar una importante inversión.

Para despejar las dudas que suelen recibir sobre el servicio de renting o de compra de ocasión, la empresa ofrece una explicación sobre qué son exactamente estos conceptos y cuáles son sus ventajas.

El renting de Carretillas TR se define como una solución de movilidad para los negocios que permite optimizar recursos y olvidar los imprevistos y gastos adicionales. Permite estrenar una carretilla, evitando el desembolso que supondría la adquisición de una carretilla elevadora nueva. Se establece una cuota fija durante toda la duración del contrato, sin gastos imprevistos y con IVA deducible, tiene ventajas fiscales, etc. No inmoviliza ni consume recursos financieros, no incrementa ni activo ni pasivo, mejora el fondo de maniobra, y una vez finaliza el contrato se decide elegir entre prorrogar el contrato con la carretilla vieja, o bien cambiarla por una carretilla elevadora nueva.

La venta de ocasión de Carretillas TR se define como una fórmula mercantil para adquirir una carretilla en propiedad de segunda mano. Ahorras en costes, las carretillas de ocasión son mucho más baratas que los modelos nuevos, incluso si sólo se han usado de manera casual. El tiempo de espera de la entrega es inmediato. El mantenimiento es más sencillo habiendo sido inspeccionada, reparada y re-acondicionada por expertos para asegurarse de que está en excelentes condiciones de trabajo. Además, el mantenimiento y las reparaciones son rápidas y fáciles debido a la abundancia de piezas de repuesto disponibles y que los mecánicos conocen la tecnología de la que disponen estas carretillas, y el catálogo de carretillas de ocasión es mucho más amplio en comparación con los modelos más nuevos, esto permite encontrar una máquina que se adapte perfectamente a las necesidades operativas y que sea un proceso mucho más fácil.

Carretillas TR entiende que, en estos momentos de pandemia de coronavirus, facilitar la adquisición de maquinaria de logística y manutención es fundamental para que los clientes se sientan apoyados, cuidados y respaldados por parte de su empresa distribuidora. Carretillas TR siempre ha tenido como condición sine qua non que dar soluciones a su cliente es el camino al éxito de su empresa.