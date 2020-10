La nueva ley del Teletrabajo genera incertidumbre en las empresas, análisis del Congreso Laboral de Lefebvre Comunicae

miércoles, 14 de octubre de 2020, 16:37 h (CET) Los expertos que han participado en el Congreso Laboral de Lefebvre coinciden en la trascendencia del laboralismo ya que "está en el ojo de la crisis por el COVID-19". Durante la primera jornada, Lefebvre ha presentado Sibila, el nuevo analista inteligente que forma parte de la plataforma de conocimiento jurídico NEO y que permite a abogados, empresas y despachos profesionales disponer de una solución tecnológica basada en IA que les ayude a desarrollar sus servicios Ayer por la tarde, tuvo lugar la primera jornada del Congreso Laboral, organizado por Lefebvre, compañía líder en información para asesores y profesionales jurídicos, con el apoyo de importantes entidades del sector jurídico y empresarial como Auren, Deloitte Legal, KPMG, PwC, Baker McKenzie, GA_P, Sagardoy Abogados, Sánchez-Cervera Asociados, Mutualidad de la Abogacía, AENOR, SAGE y García-Carrión. Además de con la colaboración de Bankia, ASNALA, FORELAB, AESAE, ADiReLab y Consejo General de Graduados Sociales.

Este primer día del encuentro, en formato virtual, fue moderado por Antonio Sempere, magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de universidad, quien destacó que la importancia del laboralismo, ya que “está en el ojo de la crisis”, y subrayó la participación de expertos en Derecho laboral, Empleo, Trabajo y Seguridad Social, que garantizan “el análisis riguroso de la aplicación normativa laboral durante el COVID-19”. Un aspecto que también quiso recalcar, Juan Pujol, presidente de Lefebvre, para quien “los cambios normativos en el mundo de las empresas provocados por la pandemia y la relevancia actual de los ERTE merecen el estudio en profundidad que distingue este Congreso Laboral”.

Iuslaboralismo post COVID-19: visión panorámica

Durante la primera mesa redonda, Antonio Sempere; Marc Carrera, socio responsable de Derecho Laboral en PwC Tax and Legal Services; Rosa Zarza Jimeno, socia responsable del Departamento Laboral de Garrigues, y Paulina Rascón, directora de Recursos Humanos de Intrum, analizaron la nueva normativa post COVID-19.

Para Antonio Sempere, la normativa laboral que ha surgido tiene como finalidad“afrontar el COVID-19 y será modificada muy rápidamente como el trabajo a distancia o los ERTE”. El magistrado ha dicho que “estamos ante un legislador COVID-19 valiente y activo, que ha optado por una intervención amplia para que no se destruya el empleo”. Una afirmación que comparte Marc Carrera, quien planteaba la necesidad de integrar “tres cuestiones candentes: ¿cuál es mi ERTE?, ¿se puede despedir? y ¿cuáles son las consecuencias del despido?”. En su opinión, los diferentes tipos de ERTE, como los ERTE de fuerza mayor, “se mantendrán mientras subsistan las causas que lo justifican, con la posibilidad de prorrogarse a enero de 2021”.

Teletrabajo: un nuevo paradigma laboral

Durante la sesión de ayer, Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados; Marina Mateo Ercilla, directora corporativa de Relaciones Laborales de Bankia; Pablo Aramendi, Magistrado del Juzgado Social 33 de Madrid, y Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, debatieron sobre los retos del teletrabajo, sus implicaciones y obligaciones para los trabajadores.

En su intervención, Martín Godino insistió en que “nada del régimen jurídico laboral” aprobado por el Gobierno durante la pandemia “es aplicable, salvo al acuerdo llegado por ambas partes, empresa y trabajador”. Para Godino, no hay una solución clara a “la propia limitación del ámbito laboral sobre el 30% de la jornada regular para que sea teletrabajo”. Asimismo, destacó que tiene la percepción de que “muchas empresas van a huir del trabajo a distancia por el volumen de costes y burocracia”.

Presentación de NEO y Sibila

En esta primera jornada del congreso, se presentaba en exclusiva la solución NEO, la plataforma de contenido jurídico de Lefebvre. Esta innovadora plataforma incorpora Sibila, su analista inteligente con criterio jurídico en las búsquedas a partir de documentos completos o fragmentos de los mismos gracias a la inteligencia artificial, lo que convierte a Lefebvre en la editorial pionera de las nuevas soluciones legaltech para la adaptación profesional de despachos, proveedores de servicios jurídicos y startups.

Conciliación de la vida familiar y laboral

En la sesión de ayer, los expertos trataron sobre los requerimientos de la conciliación de la vida laboral y privada, con Fernando Bazán, socio responsable del Departamento Laboral de Deloitte Legal; Mª del Carmen Rodríguez García, directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid; Lourdes Arastey Sahún, Magistrada del Tribunal Supremo; Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, y Tatiana Espinosa de los Monteros, directora global de Relaciones Laborales de Telefónica.

El Congreso Laboral, que dura tres días y finaliza el jueves, se completa hoy con un taller centrado en la Ley Concursal, en Derecho Laboral, así como en las contrataciones a tiempo parcial y temporal. En la tercera jornada, y a modo de conclusión, será cuando se aborden temas como el despido, el compliance laboral como solución a la crisis, la protección de datos, las nuevas tecnologías o los aspectos colectivos e institucionales de las relaciones laborales en la empresa.

