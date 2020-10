The Ritz- Carlton, Abama: Un lugar para celebrar el fin de año Comunicae

miércoles, 14 de octubre de 2020, 16:13 h (CET) The Ritz-Carlton, Abama se encuentra ubicado en un enclave privilegiado de la isla de Tenerife y cuenta con una amplia selección de restaurantes y actividades que harán las delicias de los más hedonistas Ubicado en Guía de Isora, una joya de la naturaleza en la costa suroeste de Tenerife, se encuentra The Ritz-Carlton, Abama. Este exclusivo complejo de cinco estrellas se ubica en un impresionante entorno de belleza natural, rodeado por una exuberante vegetación, paisajes volcánicos y vistas panorámicas al océano Atlántico.

Diseñado por Melvin Villarroel con una inspiración en la arquitectura árabe, el complejo cuenta con siete piscinas, acceso a la exclusiva playa de Abama, cascadas y exuberante vegetación subtropical, compuesta por 90.000 árboles con 300 especies diferentes de palmeras y arbustos.

Este oasis de lujo ofrece una amplia variedad de alojamiento. Los huéspedes que se alojen en el nuevo Villa Club, pueden de un servicio exclusivo y personalizado en las lujosas habitaciones y suites, ubicadas entre preciosos jardines tropicales con acceso a sus exclusivas piscinas. Toda una calle de villas está reservada exclusivamente para adultos, donde los huéspedes podrán disfrutar de una estancia verdaderamente relajante. La sección de villas para las familias, ofrece una experiencia a medida incluyendo habitaciones de lujo interconectadas y suites de un dormitorio, ideales para grupos grandes que quieran permanecer juntos mientras disfrutan de una amplia variedad de servicios. Su cuidado Spa de 2.500 m2 ofrece una gran variedad de tratamientos con ESPA, la marca española SEPAI e ingredientes autóctonos de la isla.

The Ritz-Carlton, Abama también alberga instalaciones para niños, como el Ritz Kids, un club infantil con un programa inmersivo diseñado por el reconocido oceanógrafo Jean-Michel Cousteau. Un paraíso gourmet y un viaje culinario, con los restaurantes El Mirador de César González, Beach Club, Txoko de Martin Berasategui y Kabuki, galardonado con una estrella Michelin. También se puede disfrutar de acceso cercano al galardonado campo de golf diseñado por Dave Thomas, uno de los campos de golf de 18 hoyos más desafiantes en España, así como a siete pistas de tenis y cuatro de pádel.

Spa

The Ritz-Carlton Spa ofrece una variedad de tratamientos transformadores inspirados en el mundo natural de las tradiciones locales. Sus tratamientos más destacados son: Masaje relajante, masaje de cuello, espalda y hombros. Masaje prenatal,

Wellness Experience

Ofrece un circuito de aguas de tradición romana que emula las estancias vaporosas de los baños romanos dotadas con un sistema de calentamiento subterráneo. Así logra exponer al cuerpo al contraste entre temperaturas frías y calientes extremas para así posteriormente conseguir una temperatura media con la que se eliminan toxinas y se activa el sistema inmune.

El gimnasio

El gimnasio ofrece una gama completa de equipos cardiovasculares y terraza con bicicletas de spinning para revitalizar mente y cuerpo.

Cenas fin de año

The Ritz-Carlton Abama ha preparado una maravillosa cena de gala en su Terraza M.B inspirada en el glamour de los años 20. La inspiración, detalles dorados y sofisticada decoración de la época estarán presentes en esta celebración que comenzará con un cóctel de bienvenida con champagne. Un exquisito menú degustación con maridaje con creativas elaboraciones y las materias primas de la más alta calidad, pondrán la guinda a una cena de excepción amenizada por música en directo durante toda la noche.

Otros reconocidos restaurantes presentes en el hotel han preparado un menú degustación especialmente diseñado para la ocasión que hará las delicias de los más exigentes. El restaurante fusión japonés de Ricardo Sanz, Kabuki, que cuenta con una estrella Michelín, ofrece un menú con platos que combinan de forma maestra la tradición nipona y mediterránea desde los entrantes hasta los postres.

El restaurante El Mirador por su parte, organiza una cena de gala en el que el entretenimiento y la mejor gastronomía están asegurados. The Ritz-Carlton, Abama ha pensado en el bienestar de todos sus huéspedes y ofrece distintas opciones.

Para celebrar el fin de año adaptándose a sus necesidades. Los madrugadores o los que prefieran cenar en un horario más europeo, pueden disfrutar de estos menús degustación al completo o reducidos más temprano. Los que prefieran despedir el año desde la tranquilidad de su suite o habitación, pueden hacerlo mientras saborean el menú festivo de pequeños bocados que han preparado los chefs del resort.

