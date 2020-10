Las grandes empresas del sector náutico nacional e internacional se suman a Balearic Yacht Show Comunicae

miércoles, 14 de octubre de 2020, 10:17 h (CET) Más de 35 compañías ya han confirmado su asistencia al primer salón náutico virtual de Baleares Falta todavía mes y medio para la celebración de Balearic Yacht Show y ya son más de un centenar de empresas nacionales e internacionales las que han solicitado información para estar presentes en este innovador punto de encuentro online.

De momento, en este breve periodo de comercialización desde que se lanzó la plataforma hace tan solo tres semanas, ya son más de 35 las compañías del sector que han firmado su participación en la que será la primera feria náutica virtual de Baleares. Marinas, empresas de refit, astilleros, compañías de servicios y chárter, que ya se encuentran en estos momentos en el proceso de montaje de su stand dentro de la plataforma.

Stands a medida

En la industria náutica hay muchos tipos de empresas, por eso Balearic Yacht Show tiene reservado un espacio para cada una de ellas, además de la posibilidad de crear un stand totalmente a medida para cada expositor. Los participantes podrán elegir el tipo de stand que se adapte mejor a su imagen y sus productos o servicios, para promocionarse durante la feria.

Desde una exposición básica con información que permite presentar la empresa, desarrollar networking y buen posicionamiento digital (SEO), hasta la posibilidad de crear tours 360, encuentros digitales en directo y conferencias online.

Participar en esta feria virtual, que ha puesto un gran foco en el mercado internacional, es la oportunidad perfecta para todas las empresas náuticas de darse a conocer a nivel mundial. Pero, además, es la ocasión para conectar con otros profesionales del sector, creando sinergias entre sí.

Stands platino

La feria tiene el placer de contar con la participación de varias empresas del sector con el máximo standard platino. Grandes compañías de la industria que apuestan por ofrecer a los visitantes una experiencia completa dentro de su stand y con una visibilidad preferente en toda la plataforma.

STP Shipyard Palma: El varadero abierto con la mejor localización para el refit hasta 1.000tn en un entorno privilegiado como es el centro de Palma de Mallorca. Se trata de una de las empresas más reconocidas del sector de reparación y mantenimiento de embarcaciones de Europa no solo gracias a su modelo de varadero abierto, único en la industria, sino a los más de 500 industriales especializados que trabajan dentro de él.

Con más de 130.000m2 de área técnica, amarres para yates de hasta 120m de eslora, 6 travelift de entre 30 y 1.000 tn, 7 fosos de varada para embarcaciones de hasta 7,5m de calado, seguridad 24/7 y un equipo de profesionales altamente cualificados, STP se coloca a la vanguardia del sector. Además, ofrece a sus clientes unas instalaciones de calidad, respetuosas con el medioambiente, seguras y funcionales.

Azulyachts: es el yacht bróker de confianza para la venta y compra de embarcaciones tanto en las Islas Baleares como a nivel internacional. Por eso, era imprescindible contar con su participación en Balearic Yacht Show. Además, expondrá en el pantalán de la feria ocho increíbles embarcaciones. Y es que, Azulyachts se ha convertido en líder del mercado como distribuidor oficial de marcas tan importantes como Beneteau, Monte Carlo Yachts o CNB Yachts.

E3 Systems: porque la tecnología también importa en el sector náutico, no podía faltar en esta feria virtual una empresa tan importante dentro de la industria tecnológica. Donde quiera que vaya un yate, E3 Systems lo puede conectar con el resto del mundo a través de servicios VSAT y 4G.

Además, E3 Systems ofrece redes y servidores de TI robustos, fiables, preparados para el futuro y altamente personalizables. Incluso, servicios de televisión por Internet o por satélite con una amplia gama de canales para mantenerse al día de lo que pasa en el mundo.

Evolution Yacht Agents: empresa especializada en ofrecer un servicio integral y personalizado a superyates en los principales puertos españoles, especialmente en Baleares. Servicios de aprovisionamiento, conserjería, logística, aduanas, etc. Evolution Yacht brinda un concepto de servicio completo y único, ya que cuenta con una amplia experiencia náutica y conocimientos locales que les permiten ofrecer a los clientes las mejores ventajas y el mejor asesoramiento legal actualizado mientras se encuentran en aguas españolas.

Marina Ibiza: Mucho más que un puerto deportivo, Marina Ibiza es un estilo de vida. Ubicada en la milla de oro de Ibiza, esta marina reúne el lujo y los servicios exclusivos de un puerto de 5 estrellas, que se traducen en una experiencia única.

Ya sea por tierra, como visitante, o amarrando en sus pantalanes preparados para barcos de hasta 110m de eslora, este sofisticado puerto tiene las mejores vistas de la ciudad, una oferta de ocio única en el mundo con el Cabaret Lío, una restauración exquisita como la cocina ibicenca de Calma o la cocina casera en un espacio donde el tiempo se detiene como es Roto. Además, Marina Ibiza es una pasarela flotante y a las verdaderas joyas del mar se suma el único espacio comercial de Ibiza con tiendas de lujo con marcas internacionales como Dior, Dolce&Gabbana, Loewe, Bulgari, Hublot o Burberry entre otras. Marcas que han desembarcado en Marina Ibiza para ofrecer una verdadera experiencia de destino único dentro del propio destino que es Ibiza.

Vídeos

Balearic Yacht Show Primera Feria Virtual



