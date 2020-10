CGT inicia los trámites legales para la convocatoria de Huelga General en Madrid el próximo 30 de octubre CGT reivindica que unos servicios públicos de calidad, gratuitos y universales para todas las personas y exige que en esta nueva crisis no recaiga en las más desfavorecidas de la sociedad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 14 de octubre de 2020, 10:56 h (CET) La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado hoy que ha comenzado con los trámites legales para la convocatoria de Huelga General en la Comunidad de Madrid el próximo viernes 30 de octubre.



La organización anarcosindicalista realiza un llamamiento a la participación reivindicativa de todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna de situación laboral, sexo, edad o condición social, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid contra la desigualdad material y efectiva de las personas en el ámbito laboral y, por tanto, en el social y económico, que insten a tomar medidas urgentes que palien la crisis económica, exigiendo una respuesta eficaz frente a la actual situación con la necesaria inversión pública en la sanidad, la educación, el transporte, etc. Además, desde CGT exigen implementar estas inversiones de la mano de una serie de medidas encaminadas a terminar con las desigualdades sociales y laborales que sufre la sociedad madrileña, unas medidas justas y no segregadoras que protejan realmente a toda la población, especialmente a la más vulnerable. CGT señala que el colapso del sistema sanitario no está siendo respondido adecuadamente por parte de las diferentes Administraciones, que han dado preferencia en todo momento de la actual pandemia a razones de tipo económico por encima de la vida de la gente, especialmente por encima de la más desfavorecida.



De igual manera, en los centros educativos también se ha seguido la lógica del dinero y no la de las necesidades legítimas de las personas, tanto para el alumnado como para el profesorado y resto de personal que trabaja en los centros educativos públicos. CGT recuerda que faltan medios humanos y materiales en los centros públicos, que soportan unas ratios que no permiten, pese a los esfuerzos de los profesionales, garantizar las medidas mínimas de seguridad frente al Covid-19 en las aulas. Por otro lado, este sindicato señala el problema del transporte público como servicio imprescindible para la vida. La gestión de este servicio es otro de los asuntos donde se ha evidenciado la pésima gestión que afecta directamente a la salud de las personas trabajadoras. La falta de medios incide de manera directa e inequívoca en la propagación del coronavirus. CGT denuncia autobuses y metros saturados durante meses, sobre todo en los de mayor impacto de la pandemia, donde la gente se ha visto y se sigue viendo obligada a desplazarse hacinada a sus centros y lugares de trabajo.



Del mismo modo no se ha dado una respuesta adecuada a quienes no tienen trabajo, a aquellas personas a las que esta situación les impide conseguir un empleo y generar unos ingresos para poder subsistir, ni a las familias a las que siguen desahuciando, que en definitiva no dejan de ser las más desfavorecidas de la sociedad. En este sentido, CGT ha indicado que se hace imprescindible la apertura y atención directa de todos los Servicios Sociales para lograr un modelo social diferente, que no deje a nadie en la cuneta, que respete el medio ambiente y la igualdad efectiva entre personas, que respete las libertades y que garantice a todas unos servicios públicos de calidad, gratuitos y universales, porque ante todo deben primar la salud y la vida de las personas.

