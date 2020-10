Cómo conseguir el afeitado perfecto

Antes de adentrase en los consejos para conseguir un afeitado perfecto en los hombres, hay que considerar cómo es la piel del hombre y lo que la diferencia de la de las mujeres. Según han podido comprobar los expertos de www.nutritienda.com, la empresa online líder en productos de salud y belleza, la piel de los hombres tiene una composición diferente a la de las mujeres, es un 20 % más gruesa y envejece de manera distinta, esto se debe a la testosterona. Contiene más colágeno y es más firme y compacta; además, los hombres tienen más grasa que las mujeres, más glándulas sebáceas activas y producen hasta un 75% más de sebo que la mujer, el PH es inferior y por tanto presentan más granos y espinillas. Contiene más vasos sanguíneos, lo que permite mayor aporte de oxígeno. Casi el 40% de los hombres tiene problemas de piel por culpa del afeitado, y hacerlo diariamente provoca irritación y hace que la piel se vuelva más sensible. Por otro lado, los signos de envejecimiento aparecen más tarde en la piel de los hombres que en las mujeres, pero cuando comienzan los cambios van con mayor rapidez. Las arrugas salen más tarde pero son más profundas.



En cualquier caso, no todas las pieles son iguales ni requieren el mismo tipo de afeitado. Las necesidades de la piel cambian con el tiempo y según el clima, el medio ambiente, el estilo de vida y la dieta. Estos son los tipos de piel más comunes:



Piel normal

Los hombres con piel normal no son propensos a tener acné o irritaduras al afeitarse. La zona T (el puente de la nariz y sobre la frente) tampoco tiende a ponerse grasienta. Sin embargo, en términos generales, todavía son susceptibles a la sequedad, que a menudo es causada por el medio ambiente y los cambios climáticos. Se recomienda la exfoliación semanal y el uso de una crema hidratante que mantendrá la piel con un aspecto saludable.



Piel grasa

El exceso de grasa a menudo puede dejar los poros obstruidos, causando brotes de acné y puntos negros. A veces puede hacer que la piel pierda un poco de luminosidad y su zona T suele ser grasa. Se recomienda aplicar un bálsamo o una barra en polvo antes del afeitado y exfoliar, lo que limpiará la piel y eliminará el exceso de suciedad y sebo.

Piel seca Un síntoma para detectarla puede ser cuando la piel se siente apretada y cada vez más incómoda durante el día, puede causar picazón e incluso puede experimentar descamación notable. Si alisa las yemas de los dedos sobre su piel y se siente más áspera al tacto, es probable que su piel se haya secado. Aunque la piel seca se debe en parte a la genética, los factores ambientales juegan un papel importante. El estilo de vida, la dieta, las hormonas e incluso el clima pueden afectar al tipo de piel. La deshidratación conduce a la piel seca, por lo que beber mucha agua es una ventaja, pero también asegura que está devolviendo la humedad a la piel. Afeitarse todos los días puede provocar sequedad debido a que los productos de afeitado secan la piel y el uso continuo de una cuchilla contra ella. Se recomienda usar un producto de hidratación intensa antes y después del afeitado para nutrir la piel y mantenerla suave y saludable. También vale la pena exfoliarse semanalmente para eliminar las células muertas de la superficie.



Piel sensible

Los hombres con piel sensible son generalmente propensos a quemaduras, manchas e irritación. Si uno se afeita diariamente y no le da tiempo a la piel para recuperarse, puede provocar una inflamación incómoda. Experimentar la piel sensible también podría deberse al tipo de herramienta de afeitado que se está usando. Las rasuradoras de cartucho no siempre son las mejores para hombres con piel sensible, ya que las cuchillas se rompen rápidamente y a menudo requieren que se pasen por la misma área varias veces. Se recomienda un buen producto pre afeitado que levante el pelo de la piel y así no hay que presionar más fuerte o pasar por la misma área para lograr un afeitado suave.



Piel mixta La piel mixta al combinar zonas secas-normales con zonas grasas es uno de los tipos de piel más complicados de cuidar. Se recomienda seguir los sencillos pasos de la exfoliación semanal y usar un producto antes y después del afeitado para nutrir y proteger la piel.



En todos los casos, cuando se trata del cuidado posterior al afeitado, son aconsejables productos que no contengan alcohol ni parabenos, productos químicos que pueden ser perjudiciales. Si el producto contiene aloe vera o hamamelis –que tienen propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias e hidratantes ayudará a calmar y nutrir la piel después del afeitado, por lo que es ideal para quienes sufren de irritación.



Para muchos hombres el afeitado forma parte de su rutina de belleza diaria, por ello, los expertos de Nutritienda.com han elaborado una serie de consejos a tener en cuenta si nos afeitamos con cuchilla que nos ayuden a lograr un rasurado duradero y prevenir la irritación de la piel:



El mejor momento El mejor momento para afeitarse es por la mañana. La razón es que los músculos de la cara se encuentran relajados como consecuencia del descanso nocturno. Primero una ducha



Hay que iniciar el ritual del afeitado limpiando la piel con un exfoliante, preferiblemente durante la ducha para que el agua caliente y el vapor ablanden la barba y permitan afeitarse mucho mejor. Una limpieza en profundidad con un exfoliante no solo facilita el afeitado al eliminar las células muertas de la piel, sino que también evita la aparición de los pelos enquistados. La cuchilla de afeitar se desliza con mayor facilidad permitiendo un afeitado más cómodo y apurado.



Elegir el producto adecuado Los hombres con piel sensible o seca deben elegir cremas de afeitado, que son más hidratantes que los geles y espumas. Los hombres con piel grasa deben optar por los geles y espumas que protegen la piel y permite que las cuchillas se acerquen a la piel. A los hombres con piel normal les van bien cualquier tipo de textura. En todos los casos hay que omitir los productos a base de alcohol, que secan la piel, y buscar ingredientes hidratantes, como la glicerina. La manzanilla y el aloe también son antiinflamatorios naturales que calman e hidratan la piel. También productos tipo mascarilla que contengan té verde, caléndula y extractos de onagra, todos ayudan a aliviar los cortes menores y combatir las quemaduras, la irritación y la picazón. Hay que aplicarlos sobre el rostro humedecido con agua caliente y déjalo actuar un par de minutos para que el pelo se ablande. Es conveniente que la cuchilla esté humedecida constantemente para un deslizamiento perfecto.



Elegir la cuchilla

Una cuchilla de afeitar en ángulo de múltiples hojas tiene algunas ventajas. Hace que sea más fácil cubrir todas las curvas de su cara, y las hojas adicionales atrapan pelos molestos y diminutos, son recomendables para personas que tienen un rápido crecimiento en la barba o pelos gruesos, si tu piel es más sensible y tarda en crecerte los pelos, no hace falta tener muchas hojas para conseguir un apurado perfecto. Por cierto, ¡hay que cambiar las cuchillas frecuentemente! En la dirección adecuada



Es aconsejable afeitarse en el sentido del nacimiento del vello para no dañar la piel, evitar los cortes y prevenir la futura aparición de los pelos enquistados, es decir, hacia arriba. Hay que deslizar suavemente la cuchilla de afeitar sin presionar, así evitaremos irritar la piel y dañarla. Lo mejor es empezar por las mejillas y continuar con el cuello, bigote y mentón utilizando movimientos lentos y suaves, largos y uniformes.



Después del afeitado Para poner punto final, el secreto es aclarar la cara con agua fría con el objetivo de refrescar y cerrar los poros y secarse con una toalla mediante ligeros toques, nunca frotándola contra la piel. El ritual de afeitado no puede finalizar sin un buen producto hidratante que aporte frescor y suavidad. Es un momento crucial donde la piel necesita ser calmada e hidratada debido a la agresión producida por el rasurado. ¡También puede ser un buen momento para darse un pequeño masaje por las partes rasuradas!



Otros cuidados del rostro Una vez que se ha conseguido el afeitado perfecto, mantener un rostro impoluto requiere otros cuidados como eliminar los puntos negros y espinillas, realizar limpiezas faciales dos veces al día con leche limpiadora o agua micelar, una al levantarse y otra antes de acostarse, hidratarnos la piel, utilizar exfoliante y mascarilla una o dos veces a la semana.