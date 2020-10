Paraguay: se reduce la brecha discriminación En otro orden de cosas, se decidió postergar el estudio del proyecto de ley “Que expropia a favor del Estado paraguayo - Ministerio de Desarrollo Social, varios inmuebles para la creación de núcleos urbanos de desarrollo y su posterior transferencia, a título oneroso, a favor de sus actuales ocupantes” Peter Tase

miércoles, 14 de octubre de 2020, 10:33 h (CET) El 12 de octubre del 2020, la Comisión de Derechos Humanos, dirigida por la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), emitió el dictamen favorable para el proyecto de ley “Que crea la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y regula los espacios de estacionamiento”. Este documento fue presentado por los diputados Hugo Ramírez (ANR-Capital) y Sebastián García (PPQ-Capital), con el objetivo de establecer parámetros legales y necesarios para la regulación del régimen de estacionamiento de vehículos que trasladan a las personas con discapacidad, en todo el territorio nacional.



La Dirección de Prensa y Comunicación en la Honorable Cámara de Diputados informa: “Su aplicación, según la exposición de motivos, abarcaría espacios públicos o privados urbanizados; infraestructuras y edificaciones, ya sea interiores o exteriores; plazas; calles; locales comerciales; instituciones de enseñanza en todos los niveles; instalaciones médicas, religiosas y lugares de trabajo, etc.”



La presidenta de la Comisión resaltó: "Luego de varias deliberaciones por parte de los miembros del estamento asesor, en el sentido de ir derribando las barreras de discriminación y, teniendo en cuenta el estudio técnico y jurídico de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la comisión decidió dictaminar, favorablemente, con algunas modificaciones." En otro orden de cosas, se decidió postergar el estudio del proyecto de ley "Que expropia a favor del Estado paraguayo - Ministerio de Desarrollo Social, varios inmuebles para la creación de núcleos urbanos de desarrollo y su posterior transferencia, a título oneroso, a favor de sus actuales ocupantes". La parlamentaria Torres explicó que la decisión asumida es con el fin de recabar mayor información y realizar un estudio pormenorizado, para posteriormente resolver el dictamen.

