Hotel Cortijo Chico instala Máquina de desinfección de Plasma Novaerus Comunicae

martes, 13 de octubre de 2020, 13:53 h (CET) La desinfección por plasma es una tecnología novedosa que permite a establecimientos como el Hotel Cortijo Chico seguir ofreciendo sus servicios con un plus de seguridad frente al Covid Ante la nueva situación actual, los establecimientos públicos se afanan en ofrecer las mayores medidas de seguridad a sus clientes, para que puedan disfrutar de un ambiente tranquilo y seguro.

Para ello se respetan las normativas y recomendaciones ofrecidas por las administraciones públicas. Y muchas veces, estas medidas se ven complementadas como es el caso que ha realizado Hotel Cortijo Chico en sus instalaciones.

A través de un acuerdo con la empresa farmacéutica Equipos Médico-Biologicos SA, en los salones de eventos, zonas nobles del hotel y en el Restaurante Raíces que se encuentra en el mismo hotel, se da la posibilidad al cliente de disfrutar de un ambiente desinfectado y libre de virus. Para ello se ha instalado una maquinaria avalada por los principales hospitales europeos, estadounidenses y Coreanos. La cual utiliza una tecnología de plasma patentada y testada por la Nasa por la cual se produce una desinfección de los virus que se encuentran en la sala.

Con la gran ventaja respecto a otros medios de desinfección que esta máquina se puede utilizar mientras los clientes están en la misma sala. Por lo que el ambiente es seguro mientras el cliente permanece en la sala.

Hospitales como Leopardstown Park o el Royal Free de Londres o la Clínica de Nefrología Righositalet de Dinamarca, han verificado que durante los tres años en prueba de la tecnología Novaerus, no se observaron brotes epidémicos en sus instalaciones y se observó una disminución continua de las enfermedades del personal.

Además, Hotel Cortijo Chico ofrece ahora la posibilidad de disfrutar de cenas en los jardines del hotel y al aire libre con una carta renovada y con la diferenciación respecto a otros restaurantes,que la distancia entre mesas es de al menos 4 metros de distancia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.