El black friday en época de COVID19 según paginasparacomprar.com

martes, 13 de octubre de 2020, 12:17 h (CET) El COVID19 está cambiando a la sociedad y esto también afecta a las compras por internet. Eventos como el black friday medirán la forma en que la pandemia afecta y afectará al consumo y a las compras online El Black Friday de este año está programado para el 27 de noviembre y, a pesar de la desaceleración de la economía mundial debido a la pandemia de COVID-19, promete hacer sonreír a los compradores con ofertas deliciosas ofrecidas por algunas de las mejores tiendas online del mundo.

Probablemente, la pandemia provocará en los consumidores menos compras en tiendas físicas y más compras por internet.

Es importante además del precio contar con la confianza de comprar en una web segura (protocolo https) y fiable. Cuando hay chollos que parecen difíciles de creer, normalmente acaban siendo estafas para incautos.

Existen sitios web como paginasparacomprar.com donde se pueden leer análisis y comparativas de las mejores páginas para comprar por internet seguras y fiables.

Para los más desconfiados con la tecnología de pago online, todavía existen algunas opciones de pago contrareembolso. Desafortunadamente Amazon, probablemente la más famosa tienda online del mundo no dispone de esta opción. Sin embargo, existen otras opciones interesantes como FNAC o Zalando.

Este año, los mejores sitios de compras online serán aquellos que puedan ofrecer a los compradores precios realmente bajos en una variedad de artículos y los mejores descuentos disponibles.

El coronavirus afectó y sigue afectando negativamente a la economía mundial. Y la mayoría de los compradores online merodean por las tiendas online que ofrecen los mejores precios buscando chollos y oportunidades.

Por lo tanto, no es descabellado sugerir que este año puede ser el más sensible al consumidor y al precio de la historia. Las tiendas online y grandes marcas se dan cuenta de que las finanzas de muchas personas se han visto afectadas por la pandemia.

Sin embargo, si las fantásticas ofertas ofrecidas por muchas tiendas en línea el año pasado y en el anterior son algo para pasar, entonces el Black Friday en 2020 bien puede seguir la misma tendencia, si no mejor.

De hecho, las compras en línea del Black Friday de este año serán muy esperadas por los compradores por internet que esperan reducir sus gastos y aumentar sus ahorros al mismo tiempo.

Algunos consejos para comprar en Black Friday

Comparar

Aunque una tienda online publique una oferta y parezca la mejor no siempre es así. Hay que buscar comparativas, y asegurarse que es la mejor opción posible.

Leer detalladamente

En ocasiones los descuentos y promociones esconden una letra pequeña. Es recomendable leer todo el detalle para evitar disgustos posteriores.

Calcular el presupuesto

El presupuesto es limitado y debe pensarse de antemano. Si no, en el momento de encontrar múltiples ofertas se puede acabar gastando más de lo que está al alcance de cada uno.

Suscribirse a alertas

Algunas tiendas online, publican por anticipado las ofertas que van a realizar. Así, los consumidores pueden organizarse y planificar sus compras en esos días de ofertas especiales.

