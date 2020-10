En el Día Internacional de la Niña, Nike refuerza su compromiso con el acceso de éstas al deporte Comunicae

martes, 13 de octubre de 2020, 12:05 h (CET) El 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña con el objetivo de concienciar, sensibilizar y abordar las necesidades y los desafíos a los que se enfrentan las niñas en todo el mundo. Esta celebración, promovida por la ONU y UNICEF, como agencia especializada en la infancia, busca promover el empoderamiento de las más pequeñas y proteger sus derechos humanos Nike defiende firmemente que gracias a la actividad física y a sus beneficios los más pequeños llevan una vida más saludable, viven más felices y son más exitosos en el colegio y en sus comunidades. Sin embargo, las niñas afrontan complejas barreras culturales, sociales y económicas que tienen consecuencias, también, en su relación con el juego y la práctica deportiva.

Está demostrado que las más pequeñas tienen menos oportunidades de acceso al deporte y su tasa de abandono de este es del doble que la de los niños. Por eso, la promoción del deporte entre las niñas es uno de los puntos fuertes de Nike Made to Play, el programa por el que Nike se compromete a conseguir que los más pequeños se muevan y estén activos.

Este año, y como parte de este programa, la compañía americana mantiene su asociación con organizaciones de todo el mundo para celebrar el Día Internacional de la Niña amplificando las voces de las más pequeñas y poniendo de manifiesto su esfuerzo colectivo para cambiar las experiencias de las niñas en el juego y el deporte a través de soluciones basadas en cada comunidad e invirtiendo en el entrenamiento dirigido a la inclusión.

MADE TO PLAY EN ESPAÑAÇ

Como parte del programa Made to Play en España, Nike lleva a cabo distintas acciones que promueven el acceso igualitario a la práctica deportiva en el país:

Donación de balones y de bras deportivos: Nike ha donado durante este último año un total de 5.000 balones y 400 bras deportivos a distintas organizaciones en Barcelona con el objetivo de ayudar a proporcionar a las niñas el producto necesario para participar con éxito y confianza en el deporte. Entre las organizaciones elegidas se encuentran las siguientes: Fundación Gasol: la Fundación Gasol trabaja para reducir la obesidad infantil mediante la promoción del deporte y la actividad física, una dieta saludable, las horas y la calidad del descanso y el equilibrio emocional de los niños, los jóvenes y sus familias. Fundación Barça: la Fundación apoya a los niños y jóvenes vulnerables a través del deporte y sus valores como un vehículo para el cambio social. Women’s Soccer School: la WSS de Barcelona nace con el propósito de unir mujer y deporte y promover el proceso de aprendizaje y el crecimiento personal y deportivo de cada chica. TriniJove: la Fundación TriniJove trabaja activamente en el diseño y la implementación de medidas y programas innovadores con el objetivo de superar situaciones de exclusión social.

Guía de entrenamiento para niñas: Nike y WeCoach, con el apoyo de Youth Sport Trust, han creado la Guía de Entrenamiento para Niñas Made to Play, que ofrece a los entrenadores herramientas que pueden ayudar a hacer del deporte una actividad divertida para las más pequeñas, ahora y en el futuro. La Guía de Entrenamiento para Niñas Made to Play es un recurso gratuito que está disponible en 14 idiomas en nike.com/made-to-play.

Programas Made to Play: Nike ha desarrollado durante el último año distintos programas de inclusión y acceso al deporte entre los más pequeños enmarcados dentro del programa Made to Play. Para su puesta en marcha ha colaborado con la Fundación Gasol y con la Fundación Barça: Fundación Gasol: en el primer año del proyecto Made to Play Fivalin, la Fundación y Nike han trabajado con 354 niños, de los cuales el 54% son niñas. Fundación Barça: en este último año han participado 433 niños en el programa Made to Play y el 34% de ellos son niñas.

