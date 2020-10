Arranca la Champions League más atípica de la historia del fútbol Redacción Siglo XXI

martes, 13 de octubre de 2020, 12:24 h (CET) No nos vamos a engañar. Tenemos muchas ganas de que la normalidad llegue a nuestras vidas, de que la salud global pueda recuperarse, de que los negocios puedan llevar a cabo su actividad con normalidad y que todos y cada uno de nosotros podamos pasar esta crisis sanitaria que afecta a todo el globo. Y es que el deporte ha tenido que adaptarse y tomar medidas necesarias para poder garantizar la salud pública. Unas medidas que han afectado a todo tipo de deportes y a la gran mayoría de países. De ahí que la última edición de la Champions League quedará rota a partir de octavos y que las eliminatorias posteriores se tuviesen que disputar a un encuentro en territorio neutral y sin aficionados. Una debacle económica para el deporte en general pero una necesidad sanitaria para garantizar el bienestar de la ciudadanía. ¿Cómo se jugarán los partidos? ¿Qué medidas se tomarán para esta nueva edición de la Champions League?



Ya lo sabemos. Esta edición de la Champions no será una Champions normal, como tampoco lo fue la edición pasada. La pandemia de Coronavirus ha obligado a la UEFA y a los diferentes gobiernos de cada país a tomar medidas de seguridad para garantizar la salud de todo el mundo, tanto aficionados como deportistas. Y hasta la fecha, las medidas adoptadas por las diferentes entidades se han visto influidas directamente por las oleadas de rebrotes que están afectando a los países involucrados. Al fin y al cabo, todo dependerá de ello, de cómo avance la situación a nivel global. Es por esta razón por la que se pueden extremar las precauciones e incluso cerrar fronteras, lo que podría conllevar a disputarse la competición en territorios neutrales.



Actualmente, los jugadores y cuerpo técnico tienen la obligación de someterse a test antes de los desplazamientos y de mantenerse en los hoteles de concentración durante su estancia en los países en los que se encuentran. Medidas que garantizan así la ausencia de contacto con el exterior y con posibles positivos para reducir los riesgos. Ahora bien, en caso de contagios, se deberá determinar el número de positivos de dicho equipo y la normativa de cada país para determinar si el encuentro se puede llevar a cabo o debe aplazarse. Con 13 jugadores de la lista de convocados que den negativo, el encuentro se podrá disputar según lo previsto.



Con toda la información que disponen ya los medios gubernamentales, la Uefa y los clubes, la situación ya no va a coger a nadie de improvisto. La Champions 2020-2021 se disputará y equipos como Bayern de Múnich, PSG, Liverpool, Manchester City o F.C.Barcelona parten como candidatos

