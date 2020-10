Tendencias de ropa y maquillaje para este otoño

La temporada de verano ha acabado y con ella, el tiempo de playa y piscina. Ahora, con la llegada del otoño, es el momento de hacer cambio de armario y sustituir la ropa de verano por otra que sea más acorde al tiempo actual. En este otoño, hay tendencias que no se te pueden pasar por alto si quieres lucir a la moda. Aquí hablaremos sobre algunas de esas tendencias y sobre cómo llevar los mejores looks y el mejor maquillaje de la temporada. Seguro que encontrarás algo que te encante.



El estampado continuará presente. El estampado de flores y de lunares, que ha tenido un gran éxito durante el verano y que hemos encontrado tanto en faldas, como camisas y vestidos, será sustituido por estampado animal. Por ejemplo, estampados de cebra o leopardo. Una tendencia que también ha sido protagonista en los últimos años y que como vemos seguirá con fuerza este otoño.



Los colores tierra van a tener un protagonismo indiscutible durante esta temporada. Se va a optar por llevar combinaciones de distintos tonos de color tierra, conjuntados y que aportarán armonía al look. Por ejemplo, distintos tonos de marrón y beige. Con este tipo de colores, tu conjunto tendrá una apariencia cuidada, elegante y sofisticada. El color negro también seguirá siendo una muy buena opción por la que decantarse.



Los pantalones pitillo seguirán teniendo hueco en nuestro armario. Son una apuesta segura, que seguirá triunfando. Es todo un básico con el que contar a diario. Asimismo, los pantalones anchos van a continuar presentes esta temporada. Son pantalones muy favorecedores, que cuentan con una gran variedad de colores y formas. Además, resultan muy cómodos. Por lo que todos estaremos a gustos con estas dos tendencias que favorecen y estilizan.



No se puede obviar el éxito que han cosechado las prendas oversize. Los jerseys oversize con pantalones ajustados a la cintura son una estupenda opción. Las chaquetas de cuero o vaqueras XXL se presentan como una de las mejores formas de triunfar con tu look este otoño. Para aquellas personas más atrevidas, está la opción de apostar por una chaqueta de cuero XXL que traiga hombreras. Existen distintas combinaciones posibles dentro del mundo oversize, que sin duda aportarán originalidad a tu look. Las hombreras como podemos ver serán otra continuidad en esta temporada.



Los total looks denim se han quedado, ya lo anunciaban en 2019 y este otoño se cumplirá con chaquetas y vaqueros de la misma tonalidad. La chaqueta vaquera también será perfecta para combinar junto con vestidos y faldas, incluso con pantalones cortos. En cualquier color, un acierto seguro.



Junto a las tendencias de ropa, encontramos que ya se han empezado asentar tendencias en el maquillaje para el otoño. Ideas para combinar la elección que se haya hecho del outfit con un maquillaje perfecto. Una de las principales preocupaciones está siendo mantener la piel hidratada y cuidada, consiguiendo que se vea luminosa. Esta hidratación debe realizarse antes de maquillarse. Además, se comienza a optar por bases que sean fluidas y ligeras.



En cuanto a la mirada, las figuras geométricas en el párpado superior están teniendo éxito. La máscara de pestañas sigue considerándose un imprescindible y al mismo tiempo se está buscando aportar luz a la mirada añadiendo toques de color en el lagrimal. Durante la época de otoño, los tonos de barras de labios siguen siendo los clásicos pero acertados tonos rojos, así como tonos nudes y otros oscuros. Al igual que con la ropa, en el maquillaje va a predominar el uso de sombra de ojos de colores tierras, muy naturales y al mismo tiempo suaves, así como algunos tonos anaranjados. Todo ello, con la idea de potenciar la mirada y resaltarla. Los tonos nudes, serán sobre todo la mejor opción si quieres dotar a tu maquillaje de la máxima naturalidad y al mismo tiempo lucir increíble. A esto puedes añadirle un pequeño eyeliner si es de tu agrado, un toque de color en el lagrimal o aplicar iluminador.



Otra apuesta que está triunfando es el maquillaje tipo fiesta aunque el plan sea más relajado. Ahora el maquillaje puede ser igual de potente aunque el evento no lo requiera. Un maquillaje muy marcado, sobre todo en la zona del ojo. Los ojos de gato también vuelven, pero en su versión más impactante. Así como los labios en rojo muy pigmentados.



El efecto buena cara, es otra de las tendencias de este otoño con poco maquillaje y un aspecto saludable. Esto se consigue gracias a una base de maquillaje con poca cobertura y un colorete denso.

Parece ser que el maquillaje y la ropa este año este otoño irán en consonancia perfectamente y lograrán una gran armonía entre ambas. Hay multitud de tendencias que seguro que te gustarán y se adaptarán a tu estilo. El otoño viene pisando fuerte con unas tendencias muy variadas.