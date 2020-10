La mayor encuesta de opinión árabe revela un enorme deseo de democracia entre los ciudadanos árabes Comunicae

martes, 13 de octubre de 2020, 09:53 h (CET) El 88% de los ciudadanos se niegan a reconocer el estado de Israel, citando razones políticas en lugar de religiosas o culturales Los resultados de la mayor encuesta de opinión de este tipo en el mundo árabe han sido publicados por el Centro Árabe de Investigación y Estudios Políticos (ACRPS), con casi 30 mil encuestados en 13 países árabes y más de 900 investigadores participantes.

En la encuesta se trataron los problemas a los que se enfrentan los árabes que viven en la región, así como sus opiniones sobre los acontecimientos mundiales. Tras las enormes controversias en torno a la migración, las relaciones árabe-israelíes, las próximas elecciones en los Estados Unidos, etc., los resultados muestran tendencias muy significativas en la opinión pública árabe. A continuación se presentan algunas de las principales conclusiones del informe. Se puede acceder aquí al informe completo.

DEMOCRACIA Y POLÍTICA:

Existe un apoyo casi unánime a la democracia. El 76 % de los árabes apoyan un sistema democrático.

El 74 % de los árabes declararon que un sistema democrático pluralista sería apropiado para sus países.

La confianza de los ciudadanos en las instituciones del estado es variable. La opinión pública árabe está dividida en lo referente a la actuación de los parlamentos en la supervisión del gobierno o la representación de la sociedad. Aproximadamente la mitad de los encuestados (47 %) cree que los parlamentos están cumpliendo sus funciones correctamente, mientras que la otra mitad no.

Desde 2011, la mayoría de los encuestados tienen opiniones positivas respecto a la Primavera Árabe, y el 58 % declaró que las revoluciones y protestas de ese año fueron positivas (mucho o relativamente, y sin tener en cuenta los acontecimientos desde 2011).

El 48 % de los encuestados declaró que la Primavera Árabe está abordando obstáculos, pero que finalmente cumplirá sus objetivos.

Más de la mitad de los encuestados calificó como mala la política de EE. UU. respecto a Palestina, Siria, Irak, Libia y Yemen.

El 91 % de los árabes cree que la corrupción financiera y administrativa está presente en su país en diversos niveles. ISRAEL Y LAS RELACIONES ÁRABE-ISRAELÍES

El 88 % de los ciudadanos se niega a reconocer el estado de Israel, citando razones políticas en lugar de religiosas o culturales.

La mayoría de los ciudadanos saudíes rechaza el reconocimiento de Israel, a pesar del elevado índice de no respuesta en el contexto saudí, dadas las actuales condiciones de represión. TERRORISMO Y DAESH

El 92 % del público árabe tiene una opinión negativa de DAESH. El informe completo también abarca cuestiones pertinentes como la educación, la economía, la migración y la religión. Participaron casi 30 000 personas de 13 países árabes (Mauritania, Marruecos, Túnez, Egipto, Sudán, Argelia, Palestina, Líbano, Jordania, Irak, Arabia Saudí, Kuwait y Qatar). La encuesta incluyó muestras representativas de todos los países mediante el método PPS, con un margen de error de +/- 2-3 %. Es el fruto de unas 69 578 horas de trabajo de más de 900 investigadores en zonas que abarcan 820 000 km de recorrido, lo que la convierte en la mayor encuesta de opinión pública del mundo árabe en cuanto al tamaño de la muestra, el número de países cubiertos, el número de variables probadas y el volumen de datos recopilados.

Para obtener más información y si se desea entrevistar al director del Índice de Opinión Árabe, no dudar en llamar a Mutaz Al Nazer (00974-55968854) o enviar un correo electrónico a arab.index@dohainstitute.org.

El Centro Árabe de Investigación y Estudios Políticos (ACRPS) es un instituto de investigación independiente para el estudio de las ciencias sociales y las humanidades, con especial énfasis en las ciencias sociales aplicadas. Su objetivo es examinar las cuestiones principales que afectan al mundo árabe, los gobiernos y las comunidades, analizar las políticas socioeconómicas y culturales y proporcionar un análisis político racional sobre la región.

