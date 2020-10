Me entran ganas de dejar en blanco esta buena noticia de hoy Nuestro gran problema en estos días se basa en el desconocimiento del camino por donde van de los responsables de solucionar, o por lo menos paliar, la triste situación actual Manuel Montes Cleries

martes, 13 de octubre de 2020, 10:56 h (CET) Este deseo está motivado por mi incapacidad para encontrar esta semana una buena noticia que comentar. Mirar a tu alrededor o escuchar las noticias, te produce una depresión que te incita a encerrarte en tus cuarteles de invierno y dedicarte a leer los Episodios Nacionales de un tirón. Pero no podemos caer en el desconsuelo ni en la desesperación. Tenemos que estrujar nuestras mentes hasta poder conseguir un motivo para estar feliz en este maldito año 2020 que tantos disgustos nos sigue dando.



Nuestro gran problema en estos días se basa en el desconocimiento del camino por donde van de los responsables de solucionar, o por lo menos paliar, la triste situación actual. Al principio hablaban de días de espera, después de semanas, posteriormente de meses y ahora de años. Nos confinan y desconfinan a su poco saber y entender. Como si se tratara de una nimiedad. Nos dejan reunirnos en un campo de futbol, en una plaza de toros, un teatro o un concierto y no nos dejan recibir en nuestra casa a nuestros hijos y nietos.



Ayer hemos tenido que celebrar el cumpleaños (3 años) de uno de mis nietos más pequeños sin la asistencia de la mayoría de sus primos, para evitar “agrupaciones familiares”. Hemos tenido que mandar la tarta a los demás por mensajero y cantado el “cumpleaños feliz” por Skipe. Por otra parte, uno de mis nietos mayores se confirmó el pasado sábado. Tuvimos que presenciar la ceremonia por YouTube. Un auténtico despropósito.



La buena noticia de hoy es que, pese a todo, los niños son felices. Cuando sean mayores no se acordarán de esta triste etapa de nuestra vida. O la recordaran como una lejana pesadilla que amargó la existencia de los mayores durante una larga etapa. Verán con curiosidad fotos en las que se les ve con mascarillas en las filas del colegio. A los niños todo les viene bien. Su gran suerte es que viven a tope la vida en cada momento.



Tendremos que hacer de tripas corazón y aprender de ellos. Vivir plenamente el presente, olvidar el pasado y dejar el futuro en las manos de estos niños y en las de Dios. Carpe Diem.

