Madrid alarmante Un texto de Ángel Pontones Ángel Pontones Moreno

martes, 13 de octubre de 2020, 10:12 h (CET) -¿Cómo está la situación en Madrid?



-Alarmante, señor presidente.



-¿Y qué hacen entonces sin estado de alarma?



-No se nos había ocurrido. Pensábamos que con las restricciones…



-Las restricciones como muy bien dice la palabra, lo restringen todo. Incluida la libertad. No son solución.



-Sí, pero….



-Y este gobierno aboga por la libertad.



-Entonces...



-La alarma deberá sonar cada 4 o 5 horas, siempre interpretada por James Rhodes.



-Pero al final cundirá el desánimo.



-Pues mal hecho. Debe cundir la alarma.



-¿Es la última palabra?



-En absoluto, este gobierno es dialogante y para ello no puede quedarse callado. Estamos abiertos a otras soluciones.



-¿Por ejemplo?



-Si la Comunidad de Madrid se siente secuestrada, lo lógico es que pidamos rescate.



-No entiendo.



-Bueno, pueden intercambiar a Díaz Ayuso por una Fase 3 revisable.



-¿Eso se puede hacer?



-Claro, quedamos en el templo de Debod para hacer el canje de prisioneros. Por un lado entrará Ayuso con los ojos vendados. Por el otro lado irá la Libertad, que en estos eventos suele aparecer en topless.



-¿Puedo fiarme de usted?



