Ruta de la Luz y Dentistas Sobre Ruedas formalizan su colaboración para seguir trabajando en Senegal

viernes, 9 de octubre de 2020, 17:45 h (CET) La Fundación Cione Ruta de la Luz lleva brindando su apoyo a Dentistas Sobre Ruedas desde 2015 con el envío de cooperantes ópticos a la localidad de Missirah, al sur del país. En el año en el que cumple 20 años de historia, la Fundación de Cione ha llevado a cabo 55.000 revisiones ópticas en todo el mundo, y entregado más de 20.000 gafas nuevas a los beneficiarios que las necesitaron Esta mañana la óptica y cooperante, Myrian Portela Varela, en representación de la Fundación Cione Ruta de la luz y el presidente de la Fundación Dentistas Sobre Ruedas, Alfonso Jaume Campomar, han formalizado su colaboración mediante la firma de un convenio para seguir brindando servicios ópticos al “Proyecto Adama” de cooperación internacional en Senegal donde DSR, formada por dentistas, profesionales de la salud y educadores, coordina proyectos que contribuyen a mejorar la salud de aquellas personas que no disponen de los recursos suficientes para acceder a unos servicios sanitarios dignos.

“Todo empezó cuando supe de la participación de una de mis vecinas, Maria Cánaves, de la Óptica Bellavista en el Puerto de Pollença, en un proyecto de cooperación en Burundi a través de una fundación de Madrid. Ella me puso en contacto con la gerente de Cione Ruta de la Luz con quien sintonizamos perfectamente. Coordinamos una primera misión con el envío de dos de sus cooperantes y a partir de allí la relación ha ido consolidándose cada vez más.” informa Alfonso Jaume Campomar.

El presidente de Cione Ruta de la Luz, Francisco Ismael Garcia Paya comenta “para la Fundación Cione Ruta de la Luz, en este preciso momento, resulta fundamental buscar sinergias que nos permitan continuar con nuestra labor a nivel internacional, precisamente en el año en el que cumplimos dos décadas realizando proyectos de Ayuda Humanitaria en el ámbito de la Salud Visual, mejorando la calidad de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad a nivel mundial”.

Desde el inicio de su colaboración en el 2015, los voluntarios ópticos de la Fundación Cione Ruta de la Luz, han devuelto la salud visual a 1.248 pacientes y realizado 892 gafas, sólo en este proyecto de Senegal, a las que, además, hay que añadir 100 gafas premontadas (de graduación estándar) entregadas y 100 gafas de sol, en la última expedición (2019).

Además de eso, la colaboración entre ambas entidades comprenderá, no sólo la donación de material sino también la creación de un laboratorio por parte de DSR para que los ópticos cooperantes de FCRDL puedan elaborar las gafas “in situ”.

Sobre la Fundación Cione Ruta de la Luz

La Fundación Ruta de la Luz es una organización constituida con el objetivo de ayudar a la población menos favorecida en la mejora de su salud visual, tanto nacional como internacionalmente.

Se acerca a zonas geográficas donde los recursos económicos y sociales para conseguir una buena salud visual son inexistentes, con el objetivo de contribuir al desarrollo de poblaciones que se encuentran aisladas.

Los beneficiarios de los proyectos son personas con escasos recursos económicos que se encuentran en riesgo de exclusión social, así como colectivos en situación de vulnerabilidad.

En Fundación Cione Ruta de la Luz trabajan para posicionarse como entidad de ópticos y ser un referente, en materia de ayuda humanitaria, en el área de la salud visual en España.

El compromiso de cada una de las partes que conforman el procedimiento de cada proyecto les permite actuar para que cada beneficiario reciba un tratamiento en base a sus necesidades, desde que se les revisa hasta que se les entrega las gafas graduadas.

Sobre la Academia Dental-Casa de Salud DSR

El objetivo principal del proyecto es crear un centro de atención sanitaria (odontológico, médico) para poder llevar a cabo todas las actividades de DSR de manera permanente además de ofrecer cursos de formación (Postgrados, Másters, cursos de reciclaje) a los profesionales senegaleses y así, favorecer el desarrollo sociosanitario local.

El centro de 150 m2 construido sobre un terreno cedido por las autoridades locales, contempla cinco equipos dentales completos, sala de rayos X con radiovisiografía (RVG), sala de espera, baños con duchas, un almacén, una sala de máquinas con potabilizadora de agua, un laboratorio protésico totalmente equipado, y en el exterior, una cocina, una carpa habilitada como comedor y varias jaimas que sirven de dormitorios para los voluntarios. Esta obra ha contado con la colaboración de arquitectos voluntarios de la ONG catalana base-A, quienes han supervisado las obras durante todo el proceso de construcción.

El proyecto cuenta con el apoyo del departamento de salud bucodental del Ministerio de Sanidad de Senegal, así como de las universidades de Granada y UCAD Senegal, mediante la creación de un convenio para futuros intercambios y a la vez, establecer una continuidad en su implicación con la labor de DSR, en la primera Academia Dental de Senegal.

Las nuevas instalaciones de la Academia Dental-Casa de Salud DSR servirán de base para las unidades móviles que retomaran su itinerancia en breve.

Dentistas sobre Ruedas

La ONG Dentistas sobre Ruedas (DSR) es una fundación sin ánimo de lucro formada por dentistas, profesionales de la salud y voluntarios de otros ámbitos. Creada en el año 2005, su principal finalidad es desarrollar proyectos de salud bucodental en zonas del planeta que no disponen de servicios odontológicos.

En estos momentos DSR centra su actividad tanto en Mallorca –a través de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal- como en Missirah (Senegal), donde desarrollar el “Proyecto Adama” con la apertura de una Academia Dental que incluye un pequeño centro de salud para poder llevar a cabo su actividad de manera permanente. Además, y en paralelo el proyecto Sonrisas Sobre Ruedas fomenta los buenos hábitos de salud bucodental, mediante charlas y talleres de prevención y sensibilización en centros escolares y entidades o asociaciones, tanto en Mallorca como en Senegal.

