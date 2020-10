"La catarata se puede retrasar, pero no prevenir; es fruto del envejecimiento" Comunicae

viernes, 9 de octubre de 2020, 13:33 h (CET) Así lo dice el Oftalmólogo de Policlínica Gipuzkoa, Héctor Fariña. "En edades más avanzadas, la patología que más tratamos en consulta es la catarata, y se puede corregir con cirugía extrayendo el cristalino opaco", afirma. La catarata es la principal causa reversible de ceguera y "ocupa entre el 15% y el 20% de nuestras visitas a consulta", explica el oftalmólogo Héctor Fariña, oftalmólogo en Policlínica Gipuzkoa recuerda los beneficios relevantes de la cirugía de catarata, con motivo del día mundial de la enfermedad, que se ha celebrado esta semana y que sigue siendo la principal causa reversible de ceguera. No obstante, hoy por hoy se dispone de una técnica sencilla y rápida con anestesia local, que consiste en la sustitución de este cristalino opaco.

Según Fariña, “una de las bondades de esta cirugía es que, además de corregir la catarata, te libera de cualquier ametropía previa que tuviera el paciente”. A medida que avanzan los estudios en esta enfermedad, está cada vez más comprobado que está relacionada con la luz ultravioleta y factores oxidativos (como el tabaquismo), por eso, el doctor aconseja “protegerse del sol, sobre todo, en los meses de mayor exposición con unas buenas gafas y la visita rutinaria al oftalmólogo, sobre todo, a los 55 años, edad en la que hay que monitorizar la aparición de la catarata”. “Se trata de una enfermedad contra la que hoy en día no hay tratamiento farmacológico que la cure o la prevenga”, afirma Fariña. “Produce una disminución de la agudeza visual de manera paulatina; comienza penalizando la visión lejana y poco a poco te va volviendo miope”, concluye.

Es una de las enfermedades más frecuentes y “ocupa entre el 15% y el 20% de nuestras visitas a consulta. Al fin y al cabo, la catarata surge como consecuencia del envejecimiento natural del cristalino; se vuelve blanco”, explica el oftalmólogo. Pese a todo, como decimos, se puede corregir por cirugía extrayendo el cristalino opaco con una sencilla intervención quirúrgica ambulatoria.

“La tasa de la enfermedad irá increcendo a medida que la esperanza de vida suba”, augura Héctor Fariña. Por eso, se recomienda acudir al oftalmólogo anualmente se tenga, o no, algún problema relacionado con la visión.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

