Aluminios Hermanos Enriquez: Las principales ventajas de las ventanas de aluminio

viernes, 9 de octubre de 2020, 13:05 h (CET) ¿Se está pensando en comprar ventanas para una nueva propiedad o en mejorar la instalación de las ventanas actual? Si ese es el caso, cuando llegue el momento de sellar el trato, se tendrá que buscar más allá de la estética y la cifra de la factura. De hecho, la elección final podría tener un impacto significativo tanto en la factura de confort como en la de energía Es probable que se haya considerado el aluminio como material para las ventanas gracias a la resistencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

¿Pero se sabe que las ventanas de aluminio de calidad ofrecen más que eso?

Aluminios Hermanos Enriquez aportan la importancia de los beneficios del aluminio como material para las ventanas.

¿Cuáles son las ventajas de las ventanas de aluminio?

Las ventajas de las ventanas de aluminio son abundantes. Este material permite combinar tanto el rendimiento como la estética. Por lo tanto, para muchos propietarios de viviendas, las ventanas de aluminio ofrecen varias ventajas sobre la madera tradicional o el PVC.

En resumen, no se puede equivocar con este material y aquí están las razones principales para instalar ventanas de aluminio.

Durabilidad

- El aluminio es resistente a los elementos y no se oxida.

- Las ventanas de aluminio tienen un alto cociente de durabilidad, ya que el material es resistente a la corrosión y no se oxida.

- Gracias a los tratamientos de superficie certificados, las ventanas de aluminio conservan el rendimiento y estética durante toda la vida.

Mantenimiento

Las ventanas de aluminio no se oxidan ni se decoloran. Por lo tanto, mantener una limpieza de ventanas y marcos de aluminio es muy rápido, fácil y barato. Y la buena noticia es que generalmente sólo hay que limpiarlos dos veces al año.

Para llevar a cabo este consejo de mantenimiento, la longevidad de las ventanas, sólo se necesita agua jabonosa. Limpia rápidamente las ventanas de aluminio y luego se puede pasar un paño suave para quitar el resto del polvo.

Esto es normalmente todo lo que necesitas para asegurar de que las ventanas de aluminio se vean brillantes y funcionen sin problemas durante mucho tiempo.

Las ventanas de aluminio se ven mejor

Cuando se trata de diseño de propiedades, el aluminio es el material simbólico de la arquitectura contemporánea. Puede ser fácilmente recubierto con polvo para diferentes aspectos y acabados. No importa la forma o dimensión de las ventanas, se puede adaptar a las especificaciones más desafiantes.

Gracias al robustez, el aluminio es ideal para la construcción de grandes ventanas correderas. Los grandes paneles de madera, por otro lado, son propensos a deformar y torcer cuando se exponen a condiciones climáticas adversas.

Si la preocupación es el aspecto "industrial" del aluminio, se puede personalizar fácilmente los marcos de ventanas con el color y el acabado deseado. Incluso se puede elegir un color para el interior y otro para el exterior del marco,

Eficiencia energética

- Buen rendimiento térmico con las opciones de vidrio adecuadas

- Dependiendo de la calidad de las ventanas, la factura de electricidad puede fluctuar mucho y dañar gravemente la cuenta bancaria.

Las ventanas con corrientes de aire o que no encajan bien pueden ser un gran obstáculo para la eficiencia del hogar. Al permitir que el calor se escape a través de las grietas y la construcción ineficiente, obligan al sistema de calefacción a trabajar continuamente para mantener el día.

En cuanto al rendimiento térmico, el aluminio ha mejorado significativamente en los últimos años y ofrece un gran aislamiento. Se puede combinar con un doble acristalamiento aislante para limitar tanto la pérdida de calor como la entrada de corrientes de aire frío en la propiedad.

Junto con las opciones de vidrio adecuadas, los marcos de las ventanas de aluminio pueden ayudar a reducir significativamente las facturas de energía.

Seguridad contra incendios forestales

Es importante asegurar que todas las ventanas que no cierran bien se revisen inmediatamente por un carpintero o cerrajero, ya que se puede prevenir cualquier tipo de riesgo como algún incendio forestal.

Otro aspecto esencial a considerar cuando se miran las ventanas es la resistencia al daño de las llamas en caso de incendio.

Las ventanas de aluminio son una excelente y segura opción, ya que generalmente ofrecen una mejor resistencia al fuego.

Sin embargo, para garantizar que las ventanas de aluminio tengan la clasificación completa, lo ideal y seguro es que sean instalas correctamente por profesional que tenga experiencia en el manejo de materiales de construcción.

Respeto por el medio ambiente

Siendo 100% reciclable y reutilizable hasta el infinito, el aluminio es mucho más respetuoso con el medio ambiente que el PVC. Además, el uso de aluminio también ayuda a ahorrar madera.

El aluminio no sólo tiene una baja huella de carbono, sino que, si alguna vez necesitas reemplazar los marcos de aluminio, los viejos pueden ser reciclados en otros nuevos objetos.

