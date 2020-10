Fun & Serious confirma las charlas de Warren Spector y Harvey Smith en su X edición

El festival, que se celebrará del 10 al 12 de diciembre, ofrecerá un formato especial conmemorativo de su décimo aniversario: Charlas online y en abierto con los premios honoríficos y speakers más importantes que han pasado por el festival en esta última década El Fun & Serious Game Festival mantiene, en este 2020, su cita invernal con los nombres clave de la industria del videojuego, y tras confirmar la celebración de su décima edición -esta vez en formato online del 10 al 12 de diciembre- y desvelar los primeros nombres (Tim Willits y Marc Merrill) añade ahora dos nuevos talentos a la parrilla de charlas.

Warren Spector (Premio de Honor Fun and Serious 2016), conocido productor e ideólogo de videojuegos como System Shock, Deus Ex y Thief: The Dark Project lleva más de 30 años de carrera en esta industria donde ha sido pionero, y Harvey Smith (Premio Vanguardia Fun and Serious 2016), quien fue director de diseño a las órdenes de Spector en Deus Ex, y es hoy codirector creativo de Arkane Studios, responsable, del juego ganador de más de 100 premios “Game of the Year” y el BAFTA 2013, Dishonored, y las siguientes entregas de la saga.

Warren Spector fue el pionero creador de System Shock, el videojuego de 1994 que cambió las reglas en lo que se refiere a juegos en primera persona. Mezclando acción y juego de rol de una forma novedosa, hacía énfasis en, por primera vez en la historia, dejar a los jugadores resolver problemas cada uno a su manera y que cada jugador tuviera su propia experiencia única de juego, una auténtica novedad en ese momento en el que los juegos eran mucho más lineales. Spector dirigiría posteriormente otro juego mítico, Deus Ex (ganador de numerosos premios GOTY y un BAFTA).

Spector ha sido miembro directivo de la International Game Developers Association y codirector de su comité de educación, dedicado a forjar relaciones positivas entre la industria del videojuego e instituciones académicas de todo el mundo. En 2012 fue premiado con el prestigioso Game Developers Choice Award y recibió un doctorado honorario por el Columbia College de Chicago por sus aportaciones históricas a la industria del entretenimiento digital. Una retrospectiva de su trabajo y trayectoria vital ha sido exhibida en el Smithsonian Institution.

Harvey Smith ha trabajado en el mundo de los videojuegos profesionalmente desde 1993. Hoy en día es co-director creativo de Arkane Studios, y responsable, junto a Raphael Colantonio del juego ganador de más de 100 premios “Game of the Year” y el BAFTA 2013, Dishonored, y de las posteriores entregas de la saga.

También trabajó en Deus Ex, donde fue diseñador principal, coincidiendo con Warren Spector, director del título. Este juego fue ganador del BAFTA del año 2000 y de numerosos premios “Game of the Year”, e hizo historia convirtiéndose en un título que redefinió el género shooter, siendo el primero que introdujo elementos de rol y evolución del personaje, algo que se observará en los posteriores juegos de Harvey, donde las decisiones éticas y morales del personaje harán que la experiencia de juego y la historia difiera de un jugador a otro enormemente.

Además estuvo involucrado en el desarrollo de System Shock y Super Wing Commander. Ha escrito varios libros sobre diseño de videojuegos y ha sido miembro consejero de los prestigiosos premios Game Developers’ Choice Awards. Además de participar en grandes producciones de videojuegos de entretenimiento, en 2016 Smith ganó el Game Developers Challenge for Peace, por el diseño de un serious game que facilita la acción social y política, al que llamó Peacebomb!.

La X edición del festival, que dadas las circunstancias sanitarias actuales, ha decidido optar por lo online y en abierto, será una celebración de estos diez años, con charlas y entrevistas a algunos de los premiados honoríficos y participantes más importantes que han pasado por el festival durante la última década, y que gracias al formato online, serán accesibles en directo desde cualquier parte del mundo.

El evento será interesante para un público muy variado, desde aficionados a los videojuegos que podrán saber más sobre la creación de sus títulos preferidos, a profesionales, pasando por estudiantes de diseño y creación de videojuegos. Las charlas de estos nombres clave de la industria serán momentos para aprender, conocer y profundizar en el proceso creativo y la dirección de negocio de los grandes titanes del sector.

La celebración del Fun & Serious Game Festival sigue siendo una de las fechas clave para el sector, que subraya la relevancia estratégica, económica y creativa de una industria que genera beneficios muy importantes en nuestro país. Un sector que en 2019 facturó 1479 millones de euros, con una cifra histórica para el mercado online (con 725 millones de euros) y con una base superior a 15 millones de usuarios, según datos de AEVI en su anuario.