Clínica Garden crea a los Embajadores del Dental Happiness

viernes, 9 de octubre de 2020, 10:41 h (CET) Clínica Garden ha creado un nuevo concepto de clínica dental fomentando la filosofía del trabajo bien hecho y con delicadeza. Dental Happiness significa que el paciente es el protagonista y la sonrisa el objetivo de este innovador centro dental En la filosofía "Dental Happiness" el paciente es la prioridad y para ello se preocupan en conocer a cada paciente y valorar las mejores opciones. Cuando se entra en un centro Dental Hapiness se tiene la impresión de estar en casa y de plena confianza. La filosofía forma parte de una clínica innovadora, sostenible y personal.

En este tipo de clínica, cada paciente es una persona que debe ser escuchada, tratada, entendida y planificada con dedicación. La idea seria sentir una clínica como algo diferente, novedoso, cómodo, optimista y positivo, etc. que transmita confianza y resultado. Logrando excelencia en los tratamientos, evitando estrés y decisiones precipitadas.

"El objetivo es que sientas la clínica como tuya, como si estuvieras en casa".

Un espacio perfecto en Viesques donde cuidar la salud bucodental de toda la familia: Descubrir Garden Gijón.

"Por fin un lugar al que los peques querrán ir y querrán aprender a cuidar de su boca".

En Clínica Garden tienen a Hachiko, el perro dentista y se convertirá en el nuevo mejor amigo de los pequeños. Ayudará a los más peques a adquirir los hábitos correctos de salud bucodental. El perro fiel, que siempre estará ahí. Hachiko es la mascota de Garden, y la que acompaña durante toda la vida.

Dentro de la filosofía "Dental Happiness", la prioridad y especialidad es trabajar la salud dental desde el nacimiento del niño o niña, hasta alcanzar su desarrollo completo. La Clínica dispone de odontopediatras, especialistas capaces en solucionar problemas de salud dental como los hábitos de higiene dental, caries o tratamientos de ortodoncia a tiempo, son la primera solución hacia una salud dental en la etapa de madurez.

En este centro dental, se ha creado un área infantil para que los hijos puedan escribir, pintar, jugar a la videoconsola, etc. hasta su hora de la cita odontológica, reduciendo su estrés y acostumbrándose al especio espacio. Además, un servicio de logopedia para tratar globalmente el problema que el niño tenga.

En definitiva, descubrir todos los tratamientos que se ofrecen en la clínica dental de Gijón que más se adapta a los pacientes. En Clínica Dental Garden Gijón by Esther Alía se encontrarán los tratamientos dentales más eficaces que se necesiten, siempre personalizados gracias a la primera cita gratuita de diagnóstico. Para todas las dudas, es posible pedir cita sin compromiso.

