Schneider Electric, en el TOP 5 de las mejores empresas para trabajar en España Comunicae

viernes, 9 de octubre de 2020, 10:13 h (CET) Schneider Electric se alza con la quinta posición en el último ranking "Las mejores empresas para trabajar", elaborado por la revista Actualidad Económica. Schneider Electric ha sido reconocida por gestionar el talento de forma individualizada para ofrecer una formación adaptada a las aspiraciones de cada empleado y por apoyar a las mujeres con medidas de discriminación positiva en la contratación y un presupuesto para reducir la brecha salarial Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España alcanzando la quinta posición del prestigioso ranking elaborado por la revista Actualidad Económica. Entre todos los motivos por los que compañía ha obtenido dicho reconocimiento, la revista ha destacado su gestión individualizada del talento y sus políticas de igualdad de género.

El ranking “Las mejores empresas para trabajar”, de periodicidad anual y al que pueden optar todas aquellas compañías que lleven más de 5 años en España y cuenten con una plantilla de más de 100 trabajadores, tiene en cuenta diferentes factores: la remuneración, la formación, el talento que reúne la compañía, el ambiente de trabajo y la opinión general de los trabajadores. Analizando todos estos aspectos, un grupo de consultores y expertos independientes selecciona a las 100 mejores compañías y, entre éstas, a las cinco empresas que merecen entrar en el Top 5.

En la XXII edición del ranking, Actualidad Económica ha reconocido a Schneider Electric con la quinta posición por gestionar el talento de forma individualizada para poder ofrecer una formación adaptada a las aspiraciones de cada empleado y por apoyar a las mujeres aplicando medidas de discriminación positiva en la contratación y dedicando un presupuesto específico a reducir la brecha salarial por género. La compañía ha obtenido una puntuación total de 1.226 puntos, entre indicadores como el Talento, la Retribución y Compensación, el Ambiente de Trabajo, la RSC, la Formación y la Valoración de los propios empleados.

“Obtener un reconocimiento como este es un orgullo que nos permite mirar atrás y reconocer el camino que hemos recorrido,” dijo Ainoa Irurre, Vicepresidenta de Recursos Humanos para la Zona Ibérica de Schneider Electric. “Estamos muy agradecidos a nuestra dirección, que ha apostado por estas políticas desde el primer momento, al equipo de RRHH y nuestros profesionales, por su actitud y su compromiso, que demuestran la enorme vinculación que tienen al proyecto.”

Trabajar en Schneider Electric

En el nuevo escenario de digitalización de las empresas, el rol de las personas es clave para el éxito. En este escenario, fidelizar el mejor talento es fundamental, y esto se logra vinculando a la persona con el propósito de la compañía. Y otro pilar fundamental es el paso de la cultura de control a una cultura de confianza, cambio que Schneider Electric ha realizado en los últimos 10 años a raíz de la instauración del programa piloto de teletrabajo en 2010, siendo hoy en día una de las empresas más avanzadas en esta política de flexibilidad del territorio español.

Schneider Electric ha sido reconocida por diversas entidades por sus políticas de talento como por el Índice de igualdad de género Bloomberg 2019; por “Great Place to Work” en EEUU; y por Universum entre los empleadores más atractivos del mundo para estudiantes de Ingeniería y IT.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fun & Serious confirma las charlas de Warren Spector y Harvey Smith en su X edición La Fisioterapia mejora el bienestar y facilita el diagnóstico de las enfermedades reumáticas según el CGCFE El CGCFE llama la atención sobre el papel de la Fisioterapia en los cuidados paliativos Plus500 anuncia su nueva función 'MultiGráficos' para usuarios expertos Condena por infección nosocomial o intrahospitalaria en Hospital de Fuenlabrada