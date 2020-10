La plataforma de afectados por gastos hipotecarios de Bufete Rosales suma miles de firmas Comunicae

jueves, 8 de octubre de 2020, 18:01 h (CET) Los consumidores de hipotecas firmadas antes de junio de 2019 que tuvieron que abonar todos los gastos necesarios por el otorgamiento de la escritura, ahora pueden reclamar y solicitar su devolución En sentencia de julio de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que la cláusula que obliga al consumidor al pago de los gastos es nula, y que, por tanto, debe eliminarse de la escritura, debiendo la entidad bancaria correspondiente proceder al reintegro de las cantidades abonadas indebidamente.

Para poder reclamar con total garantía de éxito es fundamental contar con un buen asesoramiento jurídico y una adecuada defensa legal. Hay despachos como Bufete Rosales que cuentan con plataformas de afectados que ayudan a las personas a recuperar el dinero pagado de más. Desde hace años son muchos los clientes que han confiado en Bufete Rosales y que se han visto satisfactoriamente resarcidos.

¿Quién puede reclamar los gastos?

Todos los consumidores que hayan firmado una hipoteca y hayan tenido que asumir los gastos, sea cual sea su entidad bancaria.

Se calcula que hasta 8 millones de personas pueden estar afectadas por este motivo.

¿Qué se puede reclamar?

Por un lado, los gastos derivados del otorgamiento de la escritura de hipoteca: notaría, registro de la propiedad, tasación y gestoría.

Por otro, el importe abonado, en su caso, en concepto de comisión de apertura.

No se podrá reclamar, por el contrario, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al no contemplar el Tribunal Europeo su devolución.

Y, ahora bien, ¿Qué pasos se deben de seguir para recuperar el dinero?

En primer lugar, se debe reclamar directamente al banco la eliminación de las cláusulas correspondientes (gastos y comisión de apertura) al ser estas nulas, y la devolución de las cantidades indebidamente abonadas.

Si el banco no contesta en el plazo concedido o no lo hace accediendo a lo solicitado, se podrá interponer una demanda judicial ante el Juzgado especializado en cláusulas abusivas que corresponda según su provincia, reclamando la nulidad de las cláusulas y la devolución de las cantidades abonadas con sus intereses y costas.

La cantidad que se puede recuperar variará según los casos en función de las cláusulas incluidas en la escritura y de los conceptos que se hayan tenido que abonar. No obstante, sea la que sea la cantidad que resulte, es un dinero que se debe devolver.

Así pues, es recomendable pedir asesoramiento personalizado y dejarse guiar por profesionales en la lucha de los legítimos derechos.

Bufete Rosales es un despacho de abogados para reclamar los gastos hipotecarios con más de 30 años de experiencia. Su elevado porcentaje de éxito y miles de clientes satisfechos les avalan.

