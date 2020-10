El Palacio de Miramar acogerá mañana la jornada sobre el impacto de las TIC y RR.SS organizada por COEGI Comunicae

jueves, 8 de octubre de 2020, 16:57 h (CET) La jornada será a partir de las 9:00 horas en el Palacio Miramar de Donostia/San Sebastián, dentro de los Cursos de Verano de la UPV/EHU. Participarán el periodista y escritor autor del libro "Mi vida por un Like", David Ruipérez; el enfermero referente en redes sociales Antón Reina; y los psicólogos Ana Isabel Estévez, de la Universidad de Deusto; e Iñaki García, psicólogo de la cooperativa vizcaína ERAIN “¿Cómo usamos las TICs y redes sociales en nuestro día a día? Consecuencias, retos y oportunidades”, es el título de la jornada que ha organizado el COEGI en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). El encuentro tendrá lugar mañana viernes, 9 de octubre en el Palacio Miramar de Donostia/San Sebastián y la posibilidad de asistir online sigue abierta para todas aquellas personas interesadas que deseen inscribirse mediante el link: https://bit.ly/3l0uXBZ

Desde el COEGI recuerdan que el uso de las nuevas tecnologías (TICs) y redes sociales (RRSS) está generando continuamente nuevos hábitos sociales y de comunicación. Así lo ve Iñaki García Maza, psicólogo que abordará cómo la irrupción de las nuevas tecnologías ha intensificado las experiencias del vacío. “Las RRSS pueden ser una fuente importante de acceso a la información, contacto, y comunicación entre personas y comunidades, pero detrás de ellas tenemos empresas transnacionales con intereses económicos y políticos basados en la transformación de nuestra forma de ver el mundo y de comportarnos”, afirma el psicoterapeuta.

Añade que una mala utilización de las TICs deriva en patología cuando su uso llega a tal nivel de intensidad que nuestras relaciones, compromisos, hábitos de salud… se ven alterados. “Debemos reflexionar sobre en qué medida nos están transformando las RRSS para analizar si se están convirtiendo en herramientas de liberación o de opresión”, añade.

Ana Isabel Estévez, profesora titular e investigadora de adicciones comportamentales en la Universidad de Deusto subraya que “el veneno está en la dosis” y que, aunque las RRSS tienen “mucho potencial”, no están carentes de riesgo. “La Red Social, la necesidad de sentirnos aceptados, integrados o queridos, forma parte de la naturaleza humana. Las redes sociales son un filtro a la realidad que a veces no deja ver u oler la pobreza o estar en contacto con el dolor del otro”, matiza.

Para el periodista y escritor David Ruipérez resulta fundamental “la enseñanza de todo esto en las escuelas”. Señala que las redes sociales son un medio más para estar informado, vía de contacto, entretenimiento, promoción profesional…, “pero se han convertido también en un teatro donde vivir una vida tan idílica como falsa, proyección de las frustraciones y foco de envidias y odios. Un uso saludable de las RRSS -explica-, es aquel que no interfiere ni condiciona otras parcelas de la vida, como los estudios, la amistad, la percepción de un mismo, ni nos lleva a estar atrapados o a poner nuestra seguridad en peligro. Las redes tienen que seguir siendo un medio, no un fin”, apostilla.

Se presentan por tanto dos escenarios muy distintos en función del uso que se haga de TICs y las redes. “Internet y las RRSS son una gran ventana al mundo en la que es mejor tener cierta formación y habilidades comunicativas para aprovechar su potencial”, explica Antón Reina, enfermero especialista en geriatría en el Servicio Murciano de Salud.

Por todo ello, la jornada profesional organizada por el COEGI pretende establecer las diferencias entre el uso adecuado e inadecuado de las TICs y las redes sociales; concienciar sobre la importancia de la educación en su uso y analizar las consecuencias de los diferentes usos.

Programa

09:00 - 09:05 Presentación por parte de la Dirección de la actividad

- Mª Pilar Lekuona, presidenta COEGI.

- Ana Isabel Atienza, vocal de la Junta de Gobierno del COEGI.

09:05 - 09:55 “Redes Sociales, del escaparate de la mentira a la democratización del talento” (Contextualización de la situación que genera el uso responsable o inadecuado de las TICs y Redes Sociales)

David Ruipérez, periodista y escritor. Consejo General de Enfermería. Autor del libro “Mi vida por un Like”.

09:55 - 10:00 Turno de preguntas

10:00 - 13:00

Mesa Redonda: “¿Nos enredamos en la Red?”

- Modera: Mari Luz Lamana, enfermera. Hospital Universitario Donostia. Máster de Salud Digital y Experto en Gestión Sanitaria por la UNED-

- “Interacciones digitales para la salud”. Antón Reina, Servicio Murciano de Salud. Enfermero especialista en geriatría. Máster en Envejecimiento y Máster Enfermería Holística. Docente. Referente en RRSS.

- "Lo que nos enreda en las redes sociales". Ana Isabel Estévez. Psicóloga. Profesora Titular de la Universidad de Deusto. Investigadora en el área de adicciones comportamentales. Universidad de Deusto.

PAUSA (11:40-12:10)

- "Nuevas Tecnologías y Patologías del Vacío". Iñaki García Maza Psicólogo, psicoterapeuta Gestalt y coordinador de ERAIN S.coop. ERAIN S.COOP -

13:00 - 13:45 Turno de preguntas y debate

13:45 - 14:00 Síntesis

