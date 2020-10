Smileat, la marca española de alimentación infantil ecológica más vendida Comunicae

jueves, 8 de octubre de 2020, 14:37 h (CET) La startup española sigue creciendo y se posiciona como 2ª marca en cuota de mercado en alimentación infantil ecológica y 1ª marca española. Didier Suberbielle se incorpora como Consejero de Smileat con el objetivo de supervisar el desarrollo y expansión de Smileat Smileat, la empresa española que produce y comercializa productos de alimentación infantil 100% ecológicos fundada en 2015 por Alberto Jiménez San Mateo y Javier Quintana, se posiciona como 1ª marca española en cuota de mercado en alimentación infantil ecológica.

Según un estudio del IRI la compañía se posiciona como la 2ª marca de alimentación infantil ecológica en España. Además, según datos facilitados por Smileat, en los últimos meses han experimentado un crecimiento en ventas de casi un 190% a través de su página web.

El éxito de Smileat

La startup, que nació con el objetivo de dar un cambio radical al mundo de la alimentación infantil ya está presente en más de 3.500 puntos de venta en España. “Decidimos lanzar Smileat cuando nos dimos cuenta de que la categoría de alimentación infantil ecológica no existía en España. En pleno boom de consumo de productos ecológicos, nos tomamos este reto muy en serio y desarrollamos este nicho de mercado al cual se han ido sumando a lo largo de estos años otras marcas” comenta Alberto Jiménez San Mateo, Co-CEO y Co-Fundador de Smileat.

El éxito de la compañía no tiene secretos: ofrecen productos de la máxima calidad elaborados con materias primas procedentes de la agricultura y ganadería ecológica española, no utilizan espesantes, colorantes, azúcar o sal añadida. Además de ser un producto que se puede encontrar casi en cualquier supermercado. “Uno de nuestros puntos fuertes también es la innovación: estamos en búsqueda constante de nuevos productos y envases sostenibles.” apunta Alberto.

Didier Suberbielle: una incorporación clave

Del mismo modo, y acompañado de este crecimiento, Didier Suberbielle se incorpora a Smileat como Consejero para liderar el desarrollo de la cartera de productos de la marca, así como su expansión internacional. Fue CEO de Nutrition & Santé, compañía de alimentación saludable y dietética (Gerblé, Bicentury, Bimanan…), durante más de 12 años y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la alimentación y de la distribución. Su expertise se centra en el desarrollo de marcas de alimentación premium y ecológica y también ha trabajado en empresas de la talla de Condé Nast o Champagne Pommery. Actualmente es Presidente de DS Participations, Presidente del Consejo de Administración de Wessanen (líder europeo en alimentación ecológica: El Granero Integral, Eco Cesta, Bjorg...) y miembro del Consejo de Ecocert, organización de certificación orgánica fundada en Francia en 1991.

“La llegada de Didier a Smileat marca un precedente sin igual necesario en el momento de vida de la empresa. En los próximos meses lanzaremos nuevos productos muy innovadores al mismo tiempo que pondremos foco en nuestro crecimiento en Portugal” indica Alberto Jiménez San Mateo, Co-CEO y Co-Fundador de Smileat. “Queremos ampliar nuestro target al mismo tiempo que nuestra cartera de productos crece, por lo que esperamos llegar con muchas novedades de aquí a fin de año”, añade.

