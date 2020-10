Kíneox y UniversalPay digitalizan la gestión de los abonos del Real Betis Balompié Comunicae

jueves, 8 de octubre de 2020, 11:01 h (CET) Las dos compañías permiten a los socios del club bético renovar sus abonos de una forma ágil, sencilla, segura y completamente online Kíneox (kineox.com), fintech que optimiza los procesos de pago y cobro, y UniversalPay (universalpay.es), compañía de pagos físicos y digitales, han hecho posible la digitalización completa del proceso de renovación de los abonos del Real Betis Balompié. A través de una campaña completamente online, los socios de la entidad pueden renovar sus carnés para la temporada 2020/21 desde un dispositivo digital de una forma ágil, sencilla y segura.

Se trata de una solución estratégica en el contexto actual, que sustituye las largas colas en el Benito Villamarín al eliminar la necesidad de desplazamiento y disminuye las posibilidades de propagación del Covid19 en esta situación de emergencia. Por este motivo, desde Kíneox y UniversalPay se supo entender las necesidades del club y, gracias a un desarrollo específico, se ha podido implementar una plataforma de envío de SMS a los socios con un enlace para realizar las transacciones que incluye la funcionalidad de pago one-click (pagos.realbetisbalompie.es) y favorece la gestión de forma completamente digital.

Con un software desarrollado específicamente para el club deportivo, Kíneox y UniversalPay garantizan la seguridad de las transacciones, tanto de los pagos como de las devoluciones, si las hubiera, mediante la tokenización de los pagos. Además, también se permite el pago del abono mediante centralita cumpliendo con la normativa PCI y permitiendo a los usuarios la posibilidad de renovar también por teléfono si así lo prefieren.

Para Javier Bartolomé, Product Innovation & Strategic Partnerships Director de Kíneox, “enviar un SMS al móvil del socio, desde el que puede acceder de forma directa a una página de pago y pagar su abono con 1 solo clic, mejora sensiblemente su experiencia, y se traduce en mejora de resultados y aumento de su índice de satisfacción”.

Tal y como asegura Jaime Domingo, director general de UniversalPay, “esta estrategia omnicanal 100% digital que procesa las transacciones de un modo seguro a través de los pagos tokenizados, además de garantizar la seguridad de los socios, favorece la conversión de los pagos y mejora la gestión interna”.

Sobre Kíneox

Kíneox es una Fintech que optimiza los procesos de pago y cobro mediante soluciones innovadoras y seguras que mejoran la experiencia de usuario y refuerzan la reputación de las empresas. Kíneox lidera la innovación en procesos de pago y cobro desarrollando soluciones y mercados que generan valor sostenible para clientes, accionistas y partners. Más información: kineox.com

Sobre UniversalPay

UniversalPay es la filial española de EVO Inc, fundada en Nueva York en 1989, dedicada a ofrecer soluciones de pago. Los productos y servicios ofrecidos a negocios de todos los tamaños y sectores son fruto de la innovación y especialización de la industria de aceptación de pagos en todo el mundo que aporta EVO Inc. La entidad de pago está regulada por el Banco de España y es miembro de los esquemas de pago internacionales: Visa, MasterCard y UnionPay. Más información: universalpay.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.