Radio 3 retransmitirá el primer concierto de Niños Mutantes presentando 'Ventanas' El show del 16 de octubre en el Teatro CajaGranada se podrá disfrutar en directo por Radio 3 con Ángel Carmona Redacción Siglo XXI

jueves, 8 de octubre de 2020, 11:54 h (CET) Cada vez queda menos para poder volver a disfrutar en vivo de Niños Mutantes y deleitarnos con los temas de su último trabajo, 'Ventanas'.





Se habían resistido a hacer conciertos reducidos hasta garantizar que iban a poder presentar sus canciones tal y como se merecen. Y ha llegado el momento. Su Granada natal ha sido el lugar escogido para celebrar las dos primeras fechas, el viernes 16 y el sábado 17 de octubre (entradas agotadas), en el Teatro CajaGranada. Dos citas que cuentan con el apoyo de Cervezas Alhambra y donde mostrarán la riqueza musical de las producciones con un espectáculo visual que completa a la perfección los viajes sonoros del disco.



Y esto no es todo. Niños Mutantes tienen preparada una sorpresa para todos sus fans: Radio 3 retransmitirá en directo el concierto del viernes 16, con Ángel Carmona como maestro de ceremonias. Una emisión para todos aquellos que no puedan estar presencialmente pero que no quieren dejar pasar la oportunidad de sentir, incluso desde casa, el sonido del nuevo disco de Mutantes en vivo.



"Lo anterior era muy bueno, esto es otra cosa", decía Manuel Jabois en su carta de presentación del álbum. Y es que 'Ventanas' no solo ha recibido grandes críticas en la prensa especializada, sino que ha trascendido más allá y ha merecido los elogios de personalidades como el propio Jabois, Carles Francino, que desgranó en La Ventana de Cadena Ser algunas de sus nuevas canciones y las definió como "un buen símbolo de cómo las ventanas de la música nos ayudan en la vida cotidiana", o Antonio García Ferreras, que calificó el álbum de "espectacular" durante un directo de Al Rojo Vivo. Unas 'Ventanas' que les posicionaron en el top 5 de ventas en España en pleno confinamiento, y que ahora por fin podremos vivir en directo. Porque las composiciones de Mutantes nos dejan siempre con buen sabor de boca, sin importar dónde las escuchemos, pero sentirlas sobre un escenario las reviste de una atmósfera mágica que hace tiempo que echamos en falta.

