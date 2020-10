El teletrabajo dispara un 193% los gastos de empleados en Internet y Teléfono El reporte manual supone un coste de más de 2.800€ al mes en compañías de 1.000 empleados Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 8 de octubre de 2020, 11:04 h (CET) Las empresas tendrán que abonar a los empleados los gastos relacionados con los medios técnicos y las herramientas necesarias para llevar a cabo su actividad laboral de forma remota.



Así lo establece la recién aprobada Ley del Teletrabajo en España, que regula las bases de una actividad que la pandemia ha impuesto a marchas forzadas. Esta digitalización acelerada del puesto de trabajo requiere también nuevos modelos de gestión de gastos.



Según los datos de Pleo, startup fintech creada para simplificar la administración y gestión de los gastos de las compañías, si el control se realiza de forma manual implica a una media de tres personas y seis etapas, desde que llega un ticket hasta que se introducen los datos en el software de cuentas. En una compañía de 1.000 trabajadores, esto supone un coste estimado de 2.832 euros al mes (casi 3 euros por persona).



“El teletrabajo podría demorar aún más este proceso, incrementando los costes y el tiempo dedicado”, apunta Aiyana Moorhead, Country Manager para España de Pleo. “La automatización, la transparencia y la confianza son las claves para garantizar el control efectivo y sencillo de los gastos tanto en entornos presenciales como remotos”.



Automatización del proceso

El confinamiento no ha reducido los gastos. Sólo cambia el apunte contable: los viajes de trabajo (que han caído un 78%) se han sustituido por software y dispositivos informáticos (aumento del 42%), material de oficina (incremento del 74%) y gastos de Internet y teléfono, que han crecido en un 193%.



Con la continuidad del teletrabajo, estos gastos seguirán incrementándose y, al igual que en otros procesos de negocio, la digitalización permite agilizar las operaciones, ahorrar tiempo y costes innecesarios y disminuir errores. Además, con Pleo, el reporte se hace de manera automática, mediante una foto del ticket desde la aplicación móvil, eliminando el papel. Y las empresas pueden consultar el total de los gastos en tiempo real y acceder a los recibos, que se clasifican por categorías de forma automatizada.



Transparencia, productividad y confianza

Esta automatización aporta a las compañías una mayor visibilidad sobre sus gastos y los movimientos realizados por los empleados en todo momento. Siete de cada diez empresas usuarias consideran que Pleo incrementa la transparencia en su organización.



Por otra parte, los administradores consultados afirman ahorrar 11,5 horas semanales con la solución automatizada de Pleo, por lo que tres de cada cuatro (el 75%) señalan un aumento de productividad para su compañía.



La confianza también es fundamental para gestionar los gastos de forma eficiente. Las tarjetas -físicas y virtuales- evitan a los trabajadores adelantar pagos, y la aplicación digital elimina los tediosos formularios de papel. Así, el 51% de los consultados consideran que la solución ayuda a reforzar la relación de confianza con la empresa.



“El modelo de trabajo flexible aporta muchas ventajas, incluyendo ahorro en costes de infraestructura, impacto medioambiental casi cero y conciliación entre vida laboral y personal. Esta evolución requiere igualmente una solución digital, ágil y eficiente para facilitar el día a día de la empresa y de los empleados”, concluye Moorhead. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El teletrabajo dispara un 193% los gastos de empleados en Internet y Teléfono El reporte manual supone un coste de más de 2.800€ al mes en compañías de 1.000 empleados Descubre todo lo que puedes hacer con la digitalización de un negocio de hostelería El software busca mejorar la atención y administración del negocio El 86% de los españoles considera que el mobiliario debe ser un elemento fundamental para el teletrabajo Por otro lado, el 77% afirma que la parte más negativa del teletrabajo es la pérdida de la socialización y de las relaciones personales. Para ellos, la videoconferencia no suple el contacto entre compañeros ​El control horario y el teletrabajo ​Frente a la realidad económica actual, muchas empresas supieron anticiparse a la llegada del teletrabajo y prosperar mediante la implementación de sistemas de fichaje que no solo contemplarán las necesidades establecidas por la Ley de Control Horario El Gobierno prevé aprobar este martes la regulación básica del teletrabajo en el empleo público ​El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral