Antinoos la única agencia de España en organización de bodas para el colectivo gay

miércoles, 7 de octubre de 2020, 17:13 h (CET) Tras una amplia trayectoria y experiencia profesional en el mundo de los eventos y especializada en Organización de Bodas, Irene Cacenaves crea su propia marca personal Antinoos Event&Wedding Planner Tras una amplia trayectoria y experiencia profesional en el mundo de los eventos y especializada en Organización de Bodas, Irene Cacenaves crea su propia marca personal Antinoos Event&Wedding Planner, la única agencia especializada en exclusividad en organización de bodas y eventos para el colectivo gay. Habiendo planificado más de 150 bodas, muchas de ellas de parejas del mismo sexo, se llega a la conclusión que, aunque el amor y el buen gusto no tienen orientación sexual, si es cierto que las parejas homosexuales prefieren un evento nupcial único, que sorprenda y transmita la manera de entender su propio estilo de vida.

La misión de Antinoos es proporcionar un servicio integral que satisfaga de una manera exquisita las necesidades más selectas de cualquier pareja gay, ocupándose de dar forma a esa sensibilidad cargada de matices mediante una producción totalmente realizada a la carta, supervisando hasta el último detalle y transmitiendo siempre el estilo de los novios.

La Agencia dispone de los mejores servicios en todas las cuestiones inherentes al enlace, los cuales han sido cuidadosamente seleccionados y que ayudan a crear eventos memorables como localizaciones mágicas, ambientaciones sublimes, programas de protocolo personalizados, detallados wedding books, ceremonias únicas, caterings de prestigio.

Como valor añadido, Antinoos complementa su oferta de servicios con propuestas sorprendentes de Pedida de Mano, asesoría en estilismo personal y una selección de productos relacionados con Bodas y que están diseñados en exclusiva por la propia marca, ofreciendo, de esta forma, un servicio 360º

Su principal objetivo es posicionarse en el mercado como la agencia de referencia en la organización de bodas y eventos del colectivo gay más exigente no solo para parejas de España sino para parejas extranjeras que quieran disfrutar de la diversidad cultural, la arquitectura vanguardista del país, la famosa cocina mediterránea y el clima extraordinario del país.

Antinoos Event&Wedding Planner, apostamos por lo mágico

