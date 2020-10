Lingokids capta $10 millones en una ronda liderada por la empresa de juegos educativos Ravensburger Comunicae

miércoles, 7 de octubre de 2020, 14:13 h (CET) En la operación renuevan su confianza inversores como HV Holtzbrinck Ventures, JME Ventures, All Iron Ventures, 500 Startups , Athos Capital y Sharpetown. Ravensburger y Lingokids comparten una misma forma de ver la educación, combinada siempre con diversión y entretenimiento Lingokids, startup española especializada en contenidos digitales en inglés para niños de edades tempranas, ha cerrado una ronda de inversión Serie B por valor de 10 millones de dólares liderada por la histórica empresa alemana especializada en juegos educativos Ravensburger, con más de 100 años de experiencia en 'playful development'. En la operación participan también otros inversores que renuevan su confianza en la compañía: HV Holtzbrinck Ventures, JME Ventures, All Iron Ventures, 500 Startups, Athos Capital y Sharpetown.

Lingokids es una edTech lanzada en febrero de 2016 que ha evolucionado desde una app con un curso de inglés para niños de 2 a 8 años hasta convertirse en una plataforma digital de contenidos en inglés, que enseña a los más pequeños no solo aspectos relacionados con este idioma, sino también temáticas, valores y aspectos culturales de estos tiempos, trabajando con ellos el desarrollo de habilidades y destrezas propias de la sociedad actual. Hoy, su aplicación, disponible para iOS y Android, es utilizada por más de 20 millones de familias de más de 190 países.

El fuerte crecimiento experimentado durante los últimos dos años, la coherencia de su estrategia de negocio, el carácter innovador de su producto y la calidad de sus contenidos han sido los principales aspectos que han tenido en cuenta los inversores que han intervenido en esta nueva inyección de capital. Además, en el caso de Ravensburger, ambas compañías comparten una misma forma de ver la educación, combinada siempre con diversión y entretenimiento.

'Ravensburger no es un inversor al uso; es una empresa con más de un siglo de historia dedicada a hacer que los niños aprendan jugando, y ese es justo el lema de Lingokids: creemos que cuanto más se diviertan los niños con una herramienta educativa, más aprenderán, y por eso nuestra metodología de aprendizaje se basa en el concepto de playlearning™. Pensamos que esta sinergia puede ser muy fructífera a la hora de diseñar contenidos, estrategias y metas comunes de futuro, mezclando las raíces tradicionales con los métodos más modernos y digitales, y de esta forma desarrollar una experiencia 360º de aprendizaje en casa', sostiene Cristóbal Viedma, CEO y cofundador de la compañía.

Por su parte, Thomas Bleyer, director de Desarrollo Corporativo de Ravensburger, destaca: 'Hemos visto en Lingokids la posibilidad de acceder a un nicho de mercado que nuestra compañía no había cubierto, que nos permitirá ofrecer a nuestros clientes nuevas alternativas innovadoras de ocio educativo para niños de todo el mundo. Estamos muy ilusionados por formar parte de esta alianza con gran proyección de futuro y potencial para ayudar a familias alrededor del mundo con contenido educativo de calidad, especialmente en estos tiempos que presentan tantos desafíos'.

Esta inyección de capital irá destinada a desarrollar nuevos contenidos y experiencias de aprendizaje globales con formatos que se adapten a las necesidades de sus usuarios y nuevas actividades basadas en temáticas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), así como a enriquecer los programas personalizados para mejorar la experiencia del aprendizaje autónomo.

Asimismo, como parte de su estrategia de crecimiento, la compañía apostará por consolidar su crecimiento en su principal mercado, Estados Unidos, y seguir ampliando mercado en otros países donde ya cuentan con una fuerte presencia, como es el caso de España. Y del mismo modo que han venido haciendo desde que se decretó el estado de alarma, el pasado mes de marzo, Lingokids continuará ofreciendo sus recursos para apoyar el aprendizaje digital que se ha visto acelerado por los efectos del COVID-19.

