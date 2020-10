Libertex analiza las situación del índice Nasdaq 100

Según Eduardo Strecht Ricou, Analista Senior de Libertex, en periodos de gran incertidumbre se produce la tormenta perfecta para los traders profesionales Eduardo Strecht Ricou, Analista Senior de la plataforma internacional de trading online, Libertex, analiza la situación del mercado para los inversores interesados en el índice Nasdaq100: "Habitualmente, el trader profesional espera los periodos de inestabilidad en los mercados y el ajuste de precios al alza o a la baja; dicho en otras palabras: el trader profesional busca sobre todo ineficiencia en los precios de demanda y oferta. De dónde procede la volatilidad no es su preocupación: él sabe que el ruido trae más volatilidad a los mercados y más oportunidades de compra y venta. Para ello, el trader profesional tiene que estar debidamente preparado: armar su estrategia de trading, ponderar el riesgo que está dispuesto a asumir, qué activos debe escoger: los más líquidos y sobre todo los instrumentos que él mejor percibe".

"El momento actual del mercado es exquisito. Por un lado, estamos en máximos del índice tecnológico Nasdaq100, mientras la volatilidad implícita está alta, en los 40 puntos", afirma Strecht Ricou.

¿Por qué el índice Nasdaq100 está a tan solo un 7 % de su máximo de siempre y a un 70 % del mínimo de marzo de 2020? Segun el analista de Libertex, en primer lugar, el gran estímulo a la economía estadounidense bajó los rendimientos de renta fija al suelo y, con eso, lanzó a los inversores a por activos de mayor riesgo. Los estímulos a la economía son percibidos por los inversores como que, pase lo que pase, la Reserva Federal de Estados Unidos dispondrá todo su poder monetario para la peor de las situaciones, creando una sensación de complacencia en los mercados de renta variable.

La segunda razón es que el índice Nasdaq100 subió este año cerca del 50 %, sobre todo por sus gigantes tecnológicos: Apple con una capitalización bursátil de 2T de dólares, un precio vs. utilidades de 35,51 y un peso en el índice del 13,31 %; Amazon con una capitalización de 1,61T de dólares, precio vs. utilidades de 123,82 y un peso de 10,76 % en el índice; Microsoft, con una capitalización de 1.61T de dólares, precio vs. utilidades de 36,86 y un peso de 10,71 % en el índice; Google con una capitalización de 1,01T de dólares, precio vs. utilidades de 33,65 y un peso de 6,8 % en el índice; Facebook, con una capitalización de 759B de dólares, precio vs. utilidades de 34,02 y un peso de 4,3 % en el índice y Tesla, con una capitalización de 417B de dólares, precio vs utilidades de 1153 y un peso de 3,4 % en el índice.

"Estas seis empresas tecnológicas representan el 50 % de la totalidad del índice Nasdaq 100, aunque su precio vs. utilidades sea muy elevado y los inversores están comprando porque, por un lado, creen que el sector tecnológico va a salir de esta crisis sanitaria y económica aún más fuerte monetariamente y, por otro lado, las alternativas de inversión con menor riesgo y con rendimiento están cerca del cero, lo que empuja a muchos inversores a activos de mayor riesgo".

La tercera razón es que este año la bolsa del Nasdaq anuncio un crecimiento de los inversores minoristas en la bolsa de valores, pasando del 10 % en 2019 al 25 % este año.

Por último, la cuarta razón es que, si bien es verdad que los estados soberanos están sobre endeudados -algunos al borde de la banca rota-, lo que se observó en los últimos 20 años fue la transferencia de riqueza de los estados a las grandes corporaciones. Esta es la realidad de la revolución tecnológica en un mundo global: cada vez se observa un mayor distanciamiento del mundo de la calle frente a Wall Street y los datos macro económicos de una nación ya no tienen tanta importancia, comparados con los resultados de una empresa cotizada. Claramente, se está ante una ineficiencia de precios y es aquí donde entra el trader profesional.

Eduardo Strecht Ricou afirma: "El Nasdaq 100 es uno de los índices de crecimiento de gran capitalización más importantes del mundo y, con la información básica acerca del índice, es el momento de armar una estrategia de trading".

