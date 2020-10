Descubre todo lo que puedes hacer con la digitalización de un negocio de hostelería El software busca mejorar la atención y administración del negocio Redacción Siglo XXI

miércoles, 7 de octubre de 2020, 11:43 h (CET) La tecnología ofrece numerosos beneficios para los negocios de hostelería en la actualidad, y por medio de su digitalización, usando un TPV, puede ser posible conseguir optimizar todos los procesos de hostelería para controlarlos desde una misma interfaz, mejorando así la productividad y el rendimiento de tu negocio. Si quieres saber todo lo que te permite hacer el TPV que te presentamos a continuación, sigue leyendo el artículo.



Digitalización de los servicios de hostelería con el TPV Glop

Hoy en día, la digitalización de un negocio de hostelería puede ser posible gracias al software de Glop TPV hosteleria, el cual permite automatizar una serie de procesos esenciales para el negocio, desde los pedidos, los cobros y hasta la gestión del stock.



El software busca mejorar la atención y administración del negocio, ya sea una pizzería, restaurante o un bar-café, mejorando así la imagen de tu negocio, la productividad de los empleados, la gestión de todas las actividades diarias, y todo desde una misma interfaz.



Existen varias funciones que puedes realizar por medio de este TPV, entre las que podemos mencionar las siguientes de forma resumida.



Cartas digitales

Para agilizar los pedidos por parte de los consumidores, el TPV ofrece una carta digital capaz de sincronizarse de manera automática con los productos o menús que tengas en tu negocio. Solo hará falta un código QR, sin que los clientes deban instalar una aplicación en sus móviles. Gracias a eso podrás conseguir una imagen más profesional, permitiendo de esta manera una atención más rápida. Incluso los clientes podrán pagar los pedidos por medio de este tipo de cartas digitales.



Monitor de cocina

Por otro lado, para optimizar la comunicación entre los cocineros y los camareros, el software permite informar del estado en el que se encuentran los platos solicitados, así como el tiempo que puede tardar la preparación de cada uno.



Esto permite una mayor fluidez entre las dos partes, mejorando la atención de los clientes, al poder indicarles en qué estado se encuentra su plato. Módulo ‘delivery’



Si realizas envío a domicilio en tu negocio de hostelería, esta opción puede ser perfecta, ya que permite gestionar los pedidos de forma organizada y sencilla, permitiendo conocer las rutas más adecuadas para la entrega, gestionar las formas de pago, obtener los datos de los clientes, entre otras.



Incluso los repartidores pueden disponer de una aplicación que les permita gestionar mejor todo el proceso de pedido, entrega y pagos.



Se tratan de funciones esenciales para cualquier negocio de hostelería, procesos que mejoran la atención al cliente, la gestión de entregas de pedidos y la comunicación entre los empleados, para obtener el mayor rendimiento y productividad en tu negocio.



¿Qué ventajas aporta?

Aparte de ayudarte con diferentes procesos esenciales para tu negocio, el TPV también aporta numerosas ventajas que lo convierten en una buena solución si quieres digitalizar tu marca de hostelería.



El uso del software TPV permite el control de todos los procesos y funciones del mismo, y desde un dispositivo móvil, como dueño del negocio podrás conseguir una mejor gestión sin la necesidad de estar presente.



Además, genera informes que te pueden ayudar a conocer datos en tiempo real, con la posibilidad de diseñar tus propios gráficos, para así medir todos los avances de tu negocio.



De igual manera, para facilitar la venta de un producto, permite la descripción de los mismos, desde su precio, tamaños, formas, y toda la información que necesite el cliente para escoger el servicio adecuado para sus necesidades.



Ofrece varias opciones de idioma, entre las cuales es posible elegir, por lo que si tu negocio se encuentra en una zona turística, puede ayudarte a conseguir una mejor atención para tus clientes.



También permite realizar promociones, para después medir los resultados de las mismas, con el fin de saber cuáles han sido las más demandadas por los clientes.



Este software se puede adaptar a cualquier tipo de negocio, sin importar el sector o tamaño, lo cual te permitirá optimizar tus procesos con una solución a medida.



