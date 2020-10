Sigue estos consejos clave para triunfar en Instagram Y es que tener una comunidad de fieles seguidores que respalde y demande nuestro contenido, puede atraer a las grandes marcas para ganar dinero Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 7 de octubre de 2020, 11:37 h (CET) Aunque ganar seguidores en Instagram pueda parecer una tarea sencilla, no lo es tanto cuando cualquiera se pone a intentarlo. Y es que tener una comunidad de fieles seguidores que respalde y demande nuestro contenido, puede atraer a las grandes marcas para ganar dinero; o a futuros y potenciales clientes, si hablamos del perfil de una empresa. Por eso, en el siguiente artículo vamos a recomendar una serie de consejos, que si bien pueden no ser la panacea de un éxito asegurado, seguro que serán un buen camino para conseguir crecer poco a poco en esta red social.



La compra de seguidores Es el punto estrella y el camino del futuro éxito de la cuenta. Si bien en un principio no nos aseguran unos resultados directos e instantáneos, es cierto que comprar seguidores Instagram es una clara llamada de atención para que otras personas se fijen en la cuenta y la sigan. Esto se debe a que a las personas les llama mucho más la atención, las cuentas que ya cuentan con un buen número de seguidores, que aquellas que cuentan con pocos.



Esto se debe principalmente al efecto arrastre que los grupos consiguen sobre los individuos, pues por naturaleza tendemos a fijarnos y apuntarnos en aquellos grupos más grandes.



La compra inicial de seguidores es un impulso efectivo, el punto de partida para arrancar la cuenta con un respaldo apoyado y compartido. Somos nosotros los que debemos elegir el número de seguidores que queremos comprar, ya que se puede contar con un amplio margen que puede ir desde los 100 seguidores hasta el millón. En todo caso, para crecer de forma orgánica, una vez hecho el proceso, solo es necesario tener el perfil en modo público y obtendremos más seguidores sin necesidad de invertir tanto en publicidad para atraer a los mismos.



Planifica el contenido

Instagram es una red social que funciona con naturaleza propia, ya que existen momentos clave, horas y días, donde las publicaciones obtienen mejores resultados a nivel de interacciones con likes, comentarios y reacciones. Un excelente contenido puede estar enfocado al fracaso si lo lanzamos en un horario de tráfico de visitas pobre, pues poca gente lo podrá ver. También hay que tener en cuenta cuál es la actividad de esos seguidores, de manera que la propia aplicación nos informa de la hora y los días que los seguidores que tenemos están más activos.



Otro fenómeno interesante en el que apoyarnos es el conocido como ‘Marketing Day’, que consiste en prestar atención al calendario, pues existen días en los que adaptando nuestro contenido podremos llegar a obtener una publicación con más impactos.



Un ejemplo puede ser el día de la Madre, de manera que si creamos un post en el que vendamos nuestro producto relacionado con esa figura, puede llegar a ser una oportunidad perfecta de negocio. Estos días están programados siempre en las mismas fechas, con lo que teniendo la suficiente planificación podremos programar un contenido creativo, divertido y original.



¿Contenido abierto o especializado?

Cuando comenzamos a crear el perfil de nuestra cuenta en Instagram, tenemos que pensar muy bien el contenido que vamos a comenzar a crear. Aquí es donde surge la duda de saber qué es mejor, si generar un contenido general y abierto, o en cambio, crear un contenido específico de nicho. No existe una respuesta exacta para saber qué es lo más adecuado, pero lo que sí es cierto, es que focalizando un contenido tematizado, los seguidores fieles, aún lo son más y tienen menos tendencia a abandonar la cuenta.



Emplear hashtags y menciones Los hashtags funcionan como una biblioteca de contenidos, de manera que si los utilizamos bien, conseguiremos que otros usuarios lleguen a nuestras publicaciones a través de ellos. Podemos aprovechar bien el contenido temático de la publicación para que el mismo llegue a muchas más personas, para que después, con las menciones conseguiremos que otras marcas, empresas y usuarios nos mencionen, pudiendo a la vez, compartir esa publicación.



Todos estos consejos son importantes, pero debemos ser regulares y mantenernos activos, pues si no lo hacemos, podremos llegar a perder una gran cantidad de seguidores. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sigue estos consejos clave para triunfar en Instagram Y es que tener una comunidad de fieles seguidores que respalde y demande nuestro contenido, puede atraer a las grandes marcas para ganar dinero Netflix y Prime Video los reyes del vídeo en streaming en España Atresplayer y Mitele se cuelan en el ranking web por delante de los otros tres gigantes americanos con un 26,5% y un 24,6% de penetración respectivamente Facebook elimina más de 6.500 páginas y grupos vinculados a QAnon y organizaciones de milicias Facebook también ha informado de una modificación en la forma en que se aproximan a QAnon El control de identidad y de accesos privilegiados a las infraestructuras críticas, clave para frenar los crecientes ciberataques en el sector salud El año pasado se detectaron en España alrededor de 50.000 ataques dañinos contra organizaciones dedicadas al sector de la salud. Hasta 375 tuvieron éxito Facebook lanza un Centro de cuentas que permite realizar publicaciones cruzadas en Instagram ​Facebook también ha subrayado que no es necesario tener la misma identidad en sus aplicaciones, aunque es posible sincronizar tanto el nombre como la foto de perfil en las plataformas