Repara tu Deuda abogados cancela 9.615 eur con 5 Bancos en Barcelona con la Ley de la Segunda Oportunidad

BJ, vecino de Barcelona, divorciado y sin hijos a su cargo, acudió a Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en España en la Ley de Segunda Oportunidad, porque no sabía qué hacer con las deudas que había acumulado. Los abogados de Repara tu Deuda pusieron en marcha el proceso para que BJ se acogiese a la Ley de Segunda Oportunidad y ahora, tras dictar la exoneración el Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona, el concursado puede empezar de cero con la deuda saldada. BJ acumulada una deuda de 9.615 euros con 5 entidades.





“BJ -explican los abogados de Repara tu Deuda- empezó pidiendo un pequeño préstamo a un Banco. Dejó a deber un par de meses y al añadirle en los ficheros de morosidad ya no le dieron opción a poder refinanciar el impago y llegar a un acuerdo con una cuota más baja. Entonces pidió un nuevo préstamo en otro banco. Se le fueron sumando intereses de demora y además se quedó en el paro”. A partir de ese momento a BJ se le hizo un mundo el no poder llegar a todo y acudió a Repara tu Deuda abogados. “BJ está muy agradecido -explican los abogados- porque sabe que esa deuda que asumió por no saber administrarse bien ya está saldada y puede empezar de cero”.





La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo que persigue que aquellas personas que se encuentran en situación de dificultad económica tengan un proceso al que acogerse con el fin de refinanciar las deudas en términos de viabilidad, o bien, ver canceladas esas deudas y obtener una verdadera segunda oportunidad. El despacho de abogados Repara tu Deuda lucha para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a esta ley, adaptando siempre los honorarios en función a la capacidad económica del cliente.





Repara tu Deuda Abogados gestiona más del 89% de todos los casos a nivel nacional y, desde que puso en marcha su actividad en 2015, mismo año que entró en vigor la ley en España, no ha parado de cerrar casos alcanzando la cifra de veinte millones de euros (20.000.000) en concepto de cancelación de deuda.





En procedimientos complejos como el de la Ley de Segunda Oportunidad es imprescindible el uso de la tecnología para que el cliente esté informado en todo momento. Repara tu deuda Abogados posee una gran herramienta tecnológica en formato de APP llamada MYrepara, que permite mantener informados a los más de 10.000 clientes que tiene el despacho de abogados, realizar consultas, pagos de cuotas e incluso mantener reuniones con el abogado mediante videoconferencia.