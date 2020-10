Demarques presenta las tendencias para comprar mesas de comedor Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 17:37 h (CET) Las mesas de comedor se convierten en esta época del año en piezas fundamentales en todas las casas. Si se está pensando en comprar una mesa de comedor no se debe dejar de descubrir las tendencias que Demarques propone y que permitirán disfrutar de las reuniones con familiares y amigos El comedor es una estancia fundamental dentro de la casa. Protagonista de grandes momentos junto a familiares y amigos, la decoración de esta estancia debe garantizar la comodidad de los comensales. Dentro del comedor, la mesa es el elemento estrella de esta estancia. Por ello se tiene que cuidar hasta el último detalle en su elección.

A la hora de comprar mesas de comedor se debe tener en cuenta las tendencias que llegarán en los próximos meses. Estas muestran una combinación de materiales, lo que permite obtener piezas llenas de belleza y personalidad; que destacarán con fuerza entre todos los muebles que decoren esta estancia.

Mesas de comedor en cristal de colores

Las mesas de comedor de cristal han sido unas protagonistas importantes en la decoración del comedor en estos últimos años. La tendencia para este otoño es apostar por mesas de comedor con tapas de cristal de colores. Combinadas con patas metálicas lacadas, dan como resultado unas piezas llenas de modernidad y vanguardia.

Mesa de comedor de madera y metal

El estilo industrial sigue estando de moda a la hora de decorar las casas. La apuesta por espacios abiertos que sirvan tanto como lugar de trabajo como de reunión con gente allegada gana cada día más adeptos. La mesa no sólo cumple la función de lugar para comer, sino que se convierte en un mueble multifuncional en el que también se puede trabajar.

Los modelos que combinan madera en la tapa y metal en sus patas encajan perfectamente en este concepto y son cada vez más apreciadas.

Mesas de comedor extensibles con sobre porcelánico

Hoy en día en la decoración de la casa prima a partes iguales la belleza de los muebles con su funcionalidad. Se buscan muebles que puedan ser usados en diversas situaciones, sin que sufran un deterioro; ni se estropeen.

Por ellos las mesas de comedor extensibles con sobre porcelánico cada vez son más demandadas. Pueden combinarse con patas metálicas o con patas de madera. El resultado es una mesa espectacular que se convierte en la estrella del comedor.

Sean cuales sean las preferencias a la hora de comprar la mesa de comedor en Demarques encontrarás una amplia variedad de modelos, todos ellos de plena actualidad y con precios adaptados a cualquier presupuesto.

Demarques es una tienda de muebles en Madrid con 20 años de antiguedad. Gracias a su tienda de muebles online ofrecen la posibilidad de amueblar cada hogar de manera sencilla. Además ofecen un asesoramiento personalizado, de tal forma que que la experiencia de compra sea optima para cada uno se sus clientes.

