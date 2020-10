Carretillas TR apuesta por las sinergias empresariales para luchar contra la pandemia Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 16:05 h (CET) En el ámbito de la manutención y la logística se ha apostado por la búsqueda de sinergias empresariales en pro del sector El parón económico que se decretó en España a raíz de la aparición del coronavirus terminó de un plumazo con la oferta y provocó el hundimiento de la demanda, provocando la asfixia de muchas empresas, especialmente las medianas y pequeñas. Muchas de ellas se vieron obligadas a tomar medidas drásticas ante una situación sin precedentes desde hace mucho tiempo.

No obstante, después de unos meses de incertidumbre, dudas y preguntas sin respuesta, el sector empresarial de este país se ha visto obligado a buscar nuevas soluciones y alternativas, ante un contexto económico que se avecinaba realmente muy complicado y negro para poder seguir operando con cierta normalidad y seguir ofreciendo servicios a los clientes.

En el ámbito de la manutención y la logística, al que pertenece Carretillas TR, se ha apostado por la búsqueda de sinergias empresariales en pro del sector. Las empresas sectoriales de manutención y logística han entendido, desde el primer minuto de esta pandemia del COVID - 19, que la búsqueda del bien común está por encima del individualismo, la subsistencia del negocio es objetivo primordial ante esta grave situación socio-económica, que se está padeciendo. La colaboración empresarial se ha convertido en un recurso mucho más potente de lo que era a raíz de la situación de la pandemia del coronavirus.

Tal como indica el informe 10 tendencias post Covid-19 de la consultora de innovación digital Opinno, las compañías serán más propensas a crear colaboraciones: “Las empresas que tendrán éxito en el largo plazo no serán solo las que mejor gestionen esta crisis, sino las que se sabrán adaptar mejor a la nueva normalidad”.

Carretillas TR, ante este momento de total excepcionalidad, se está reinventando para contribuir a impulsar el sector. Una de las iniciativas que ha tomado Carretillas TR ha sido crear el plan de ayudas exclusivo, denominado #BonoTR, con el objetivo de dar apoyo a sus clientes en la adquisición de todo tipo de maquinaria industrial y el cual está teniendo una enorme acogida entre los clientes. Se trata de una promoción exclusiva para que los clientes de Carretillas TR sigan disponiendo de maquinaria de calidad en tiempos del coronavirus.

Antecedentes de colaboración

Carretillas TR fue también la primera empresa del sector que se sumó a la iniciativa EActívate, pensada para facilitar el suministro de productos básicos y esenciales a toda la población, e impulsar acciones de reactivación económica. Además, Carretillas TR es uno de los socios más veteranos de la reconocida central de compras y servicios para maquinaria Ática Redex, red que dispone actualmente de un total de 72 asociados, que generan una facturación agregada de unos 200 millones de euros.

Apostar por nuevas sinergias empresariales es una muestra de la amplitud de miras y coraje por parte de muchas empresas, al mando de las cuáles, sus dirigentes han decidido buscar una solución al problema para mantener a flote sus negocios.

