Así afecta el uso de la mascarilla a los hábitos que afectan a la salud bucodental Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 13:53 h (CET) Verydents se hace eco del repunte de infecciones y otros problemas de salud bucodental que tienen como origen un uso incorrecto de las mascarillas Los profesionales bucodentales de clínica dental Verydents, expertos en estética dental en Moraleja y cirugía maxilofacial en Moraleja, se hacen eco de la noticia expuesta en el diario de la Opinión de Málaga, donde se resalta un repunte de las infecciones y otros problemas de higiene dental.

La realidad es que la mascarilla en sí no es el problema, pero su uso sí que está propiciando ciertos hábitos que pueden afectar a la salud dental. En general, con el uso continuado de la mascarilla se tiende a respirar más por la boca que por la nariz, algo que limita la producción de saliva, un elemento esencial a la hora de proteger los dientes y encías de las bacterias.

Además, la obligación de mantener la boca tapada en todo momento está interfiriendo en algunas buenas costumbres como el consumo continuado de agua. Beber agua, no solo es imprescindible para el buen funcionamiento del organismo, sino que ayuda a refrescar y mantener la boca limpia. Convirtiéndose así en un sistema de prevención contra el mal aliento y la aparición de ciertas infecciones bucodentales.

El problema es que la salud dental nunca ha estado en la lista de prioridades de los españoles y ahora esta situación se agrava con la creciente crisis económica. Ante esto, los especialistas recuerdan que es esencial llevar un control de la higiene bucodental, sobre todo en esta época de cambios, donde se han juntado la adopción de la “nueva normalidad” con la vuelta a la rutina. Teniendo en cuenta que con la vuelta a la actividad laboral se suelen descontrolar los hábitos alimenticios, otro factor a tener en cuenta si se quiere mantener una buena salud dental.

Por ello, Verydents recalca la importancia de acudir a una clínica dental de confianza con asiduidad para evitar problemas bucodentales y mantener un buen nivel de salud e higiene.

