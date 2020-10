Hotel Son Caliu Spa Oasis: Unas vacaciones de ensueño este puente de octubre Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 13:13 h (CET) El Hotel Son Caliu Spa Oasis es el lugar perfecto para pasar este puente de octubre en un entorno privado con las mejores vistas al mediterráneo Este paraíso del lujo es en una de las alternativas preferidas de los viajeros que se desplazan a la isla a disfrutar de sus últimas vacaciones. Su situación privilegiada en un entorno único que se asemeja a un oasis paradisiaco y su proximidad a Puerto Portals son dos de los atractivos más destacados a lo que hay que sumar su proximidad a los más importantes campos de golf de la isla. La oferta de relax no puede ser más completa ya que también dispone de un spa donde uno puede relajarse en un circuito de aguas o darse un masaje para escapar del estrés o de las preocupaciones de la vida cotidiana. Alojarse en este paraíso de relax es una de las mejores opciones para visitar las calas escondidas de Mallorca y sus playas más vírgenes , disfrutar de una tarde de compras en el área más exclusiva de la capital o salir a tomar una copa en los ambientes más exclusivos.

Puerto Portals es la opción favorita de los turistas nacionales aficionados del lujo . El hotel Son Caliu Spa Oasis se ha convertido en uno de los hoteles preferidos de aquellos/as que apuestan por una opción de lujo y confort en un entorno más privado con vistas al mediterráneo.

Este puerto deportivo que se encuentra muy próximo al hotel ofrece a estos viajeros la posibilidad de disfrutar de vida social y de actividades náuticas y deportivas así como de los restaurantes más sibaritas.

El Hotel cuenta con habitaciones renovadas con un estilo de diseño elegante y con un área de relax a la que se puede acceder desde las habitaciones más exclusivas. Camas balinesas y piscina infinity, hacen de Portals Lounge un área exclusiva, especial mención merecen las habitaciones con piscina infinity privada y terraza privada.

Apartamentos Son Caliu playa con vista al mar y la terraza

Completamente reformados en 2017, con una superficie aproximada de 46 m2 y ubicados frente al mar a pie de playa en la zona tranquila de Son Caliu, los apartamentos Son Caliu Playa son el lugar ideal para disfrutar de un entorno privilegiado y de una oferta complementaria de calidad.

Todos los huéspedes pueden hacer uso de los servicios e instalaciones del Hotel Son Caliu Spa Oasis el cual se encuentra situado en la inmediaciones a tan solo 1 min a pie de distancia. Decorados con un sofisticado estilo náutico y provistos de equipamiento todo ofrecen vistas al mar Mediterráneo y una terraza privada amueblada con mesa, silla y sofá.

Una catedral holística para los amantes del cuidado del cuerpo

El hotel Son Caliu ha reinventado el concepto de clínica de bienestar con su spa Oasis. Este spa es un lugar para detenerse, dejarse cuidar y recobrar energía. La entrada al spa conecta con un amplio y frondoso jardín de palmeras tropicales dotado de hamacas donde los más hedonistas pueden descansar y relajarse. Su piscina climatizada está dotada de chorros de hidromasaje y cama de burbujas. El circuito consta de sauna seca finlandesa, un baño de vapor herbal, un baño de inhalación salina, laconium, fuente de hielo y duchas de sensaciones. Además, el gimnasio está totalmente equipado con máquinas de última tecnología y vista al exterior. Este spa dispone de 7 acogedoras cabinas para disfrutar de una amplia gama de masajes y rituales relajantes, así como tratamientos cosméticos para hombre y mujer con productos naturales.

Ciclismo en Mallorca

El spa pone a disposición de los clientes ciclistas un excelente centro que incluye las mejores prestaciones y servicios para el ciclista profesional que visita Mallorca. El centro ciclista del Hotel Son Caliu Spa Oasis es un servicio que no tiene coste para el huésped. Además, a través del gran ciclista Guido Eickelbeck ofrecen al ciclista servicio de alquiler de bicicletas profesionales BMC, Corratec, Colnago, Pinarello, excursiones en bicicleta y servicios de guía.

Relajarse en un ambiente seguro

El hotel cumple estrictamente y de forma rigurosa el protocolo anti covid así ofrece desayunos asistidos y servicio en mesa, desinfección constante, distanciamiento en zonas comunes para que sus huéspedes puedan relajarse con la más completa seguridad en el hotel. El spa pone a disposición de los clientes ciclistas un excelente centro que incluye las mejores prestaciones y servicios para el ciclista profesional que viene de vacaciones a Mallorca.

