750€: la cantidad que se ahorra al año si se compran los productos más populares en el momento adecuado Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 12:17 h (CET) Según un estudio de Globerada, la web que registra a diario los precios de las 371 tiendas más importantes de Internet. Su objetivo: conseguir siempre el mejor precio al comprar un producto En 2020, el 75% de las ventas del sector retail en España están divididas entre 300 tiendas online distintas. La diversificación es tan grande que cualquier producto está disponible en varias tiendas, haciendo más difícil la elección del sitio donde se compra.

En muchas ocasiones, el usuario se decide por otros factores distintos al precio: envíos en un día, garantías de mayor duración, un servicio técnico a la altura… Hay una razón de fondo: a veces es demasiado difícil controlar los precios de un producto que se vende en cientos de tiendas y negocios digitales.

El mejor ejemplo de esto está en las variaciones de precio. Un estudio de Globerada, un comparador de precios que integra los productos de 371 tiendas, ha deducido que, para 10 de los productos más vendidos de 2020, hay 750€ de ahorro total entre el mayor y menor precio de cada uno a lo largo del año.

Se trata de una diferencia enorme, que en cifras reales puede traducirse a que se paga hasta un 72% más a la hora de comprar, por ejemplo, un kit de afeitado Philips (uno de los casos donde la variación es mayor).

Para solucionar este problema, Globerada permite conseguir la mejor oferta disponible en cada momento. Este comparador de precios utiliza uno de los algoritmos más potentes para controlar, a diario, las bajadas y subidas de precio de una multitud de tiendas.

La lista de comercios es tan amplia como variada, y se actualiza constantemente: además de gigantes como Ebay, El Corte Inglés, Nike o Decathlon, Globerada también crea acuerdos con pequeños marketplaces y ecommerces, que promocionan sus productos gratuitamente durante tres meses.

Además de una página principal donde se accede a las ofertas más importantes cada día, Globerada también destaca por abarcar todas las categorías más importantes, con comparativas de precio para cada una y cientos de guías de compra disponibles. Su principal objetivo está claro: comparar precios merece siempre la pena, pero sobre todo es imprescindible cuando se compran productos más caros.

En tiempos de crisis económica, cuando el ingenio de los consumidores se agudiza para rentabilizar al máximo cada compra, los negocios también luchan para ofrecer el mejor precio.

No basta con echar un vistazo al primer resultado en Google (puesto que su plataforma deja otras tiendas importantes fuera del comparador) y por ello Globerada calcula los precios finales de cada producto, teniendo en cuenta los gastos de envío y posibles cupones descuento.

Globerada es un proyecto tremendamente ambicioso, con un equipo de desarrolladores y redactores que trabajan para hacer que los mejores descuentos y ofertas lleguen a absolutamente todo el mundo, incluso las personas que no tienen tiempo para revisar muchas tiendas.

