Internet, la tercera fuente de educación financiera de los españoles según Intrum

martes, 6 de octubre de 2020, 10:45 h (CET) El 36% de los encuestados reconoce recurrir a Internet para adquirir formación que le ayude a administrar sus finanzas, mientras un 41% acude a sus padres y un 37% a las entidades financieras Las nuevas tecnologías están cambiando la relación que se tiene con los productos y servicios financieros, cada vez más sofisticados. En este contexto, los jóvenes y no tan jóvenes buscan en Internet nuevas fuentes de educación financiera que les ayuden a planificar correctamente sus finanzas. Tanto es así que la red de redes es la principal fuente de educación financiera del 36% de los españoles, según refleja el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, compañía líder en gestión de créditos y activos.

Esta cifra sitúa a Internet como una de las tres fuentes a las que recurren los españoles para consultar qué hacer ante ciertas situaciones financieras, solo superado por los padres y las entidades financieras, a los que recurren el 41% y el 37% de los encuestados, respectivamente.

Seguidamente se encuentra la escuela, donde un 35% de los encuestados la posiciona como su principal fuente de educación financiera. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer.

“La educación financiera es fundamental para generar y afianzar hábitos de consumo sostenibles entre los ciudadanos. Hoy en día contamos con numerosas facilidades para adquirir productos y servicios por múltiples vías, por lo que una gestión responsable de nuestras finanzas es esencial para evitar posibles incidencias en nuestros pagos como consumidores”, apunta Alejandro Zurbano, director general de Intrum.

España está por debajo de la media de los países de la OCDE en conocimientos financieros. Algo que no resulta extraño, ya que, según la Encuesta de Competencias Financieras, elaborada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), más del 75% de los españoles reconoce que debe mejorar sus conocimientos en materia financiera. Y no solo por el hecho de recibir más información al respecto, sino por mejorar y optimizar la gestión de sus propias finanzas personales.

Cuando se habla de asuntos complejos, según muestra el informe de Intrum, casi la mitad de la población necesita asesoramiento para cuestiones como, por ejemplo, planificar pensiones o invertir en el mercado de valores, y solo un 13% de los encuestados se siente seguro al manejar asuntos económicos complejos gracias a haber recibido una buena educación financiera.

Educación financiera en las aulas

El Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, también apunta que un 62% de los españoles asegura que le hubiera gustado contar con una mejor educación financiera en su etapa escolar. Además, pese a que el 85% de los padres intenta enseñar a sus hijos a manejar sus finanzas, 6 de cada 10 millennials afirman que les hubiera gustado aprender más sobre economía del día a día en el colegio. Así, es especialmente importante formar a los más jóvenes en un consumo responsable, especialmente a los adolescentes que cuentan con fácil acceso a internet y se están formando como consumidores independientes.

Con el objetivo de concienciar a los jóvenes en el consumo responsable, Intrum, empresa líder en gestión de créditos y activos, y Afi Escuela de Finanzas, referente educativo en tecnología, finanzas, economía y gestión de carteras, seguirán desarrollando este curso nuevos talleres de educación financiera para estudiantes madrileños de 3º y 4º de la ESO.

