Casas ecológicas desde 5.000€ en el paraíso para emprendedores e inversores Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 10:33 h (CET) The Startup Island se ha propuesto democratizar el precio de la vivienda. Casas desde 5.000€ en la llamada "Maldivas de Indonesia", Karimunjawa. ¿Su objetivo? Construir casas ecológicas donde vivir de manera productiva y para ello organizarán en sus instalaciones un programa permanente de aceleración de startups, con eventos cada mes, mentores y hackatons. En tan solo 1 mes, más de 50 emprendedores e inversores ya han reservado el 20% de las viviendas La NASA les dio la clave: construir casas con tierra, el material más ecológico, abundante y resistente que existe. A través de un sistema de construcción muy novedoso y sin maquinaria, el impacto ambiental de las casas es mínimo. Además, la tierra es el mejor aislante del calor, del ruido y es el material perfecto contra seísmos y posibles inundaciones.

Carlos de Ory, uno de los promotores del proyecto comenta: "nuestro objetivo es democratizar el precio de la vivienda, y que todo el mundo pueda pagar su casa en tan solo 2 años. Y además, en una residencia premium con piscina, coworking, gimnasio y con un buen retorno de la inversión tanto para emprendedores como inversores." Después de organizar experiencias por todo el mundo en países como Tailandia, México, España ó Startups Mansion en Nueva York entre otras, decidieron que Karimunjawa era el paraíso perfecto para un proyecto así. Además, la isla cuenta con aeropuerto desde el que vuelan aerolíneas lowcost, lo que la hace muy interesante y accesible.

En su primer mes de lanzamiento, han recibido más de 50 reservas, de más de 15 países y sus principales clientes son tanto inversores como trabajadores en remoto. Ya han cerrado acuerdos con varias empresas que están interesadas en organizar retiros y experiencias en sus instalaciones, tales como yoga, crossfit, buceo, etc... Continúa Carlos: "algunos propietarios compran los apartamentos para alquilar, ya que el retorno previsto de la inversión es bastante alto, 20% anual. Otros, porque están interesados en vivir varios meses al año en este espacio. Les ofrecemos un ecosistema único donde pueden aprender 24/7 de otros emprendedores y empresarios, además de asistir a eventos que organizamos." Entre las charlas programadas se podrá aprender sobre SEO, SEM, Growth Hacking, Programación, analítica, big data y diseño web.

Una parte muy importante en este proyecto comentan, es la "estructura legal". Para ello, están trabajando junto a la empresa Emerhub, líder en Asia en materia legal, para que cualquier propietario pueda alquilar y vender su casa en cualquier momento. Hay que recordar que Indonesia será en 2035, según muchos estudios, la cuarta potencial mundial tras Estados Unidos, India y China, y en la actualidad es uno de los países del mundo donde más retorno de inversión se está produciendo en el sector de los bienes inmuebles.

Toda la información sobre los apartamentos, el programa startup y precios se pueden consultar en su web, The Startup Island.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.