UCI: 'Así es la casa ideal de los niños españoles cuando sean mayores'

Una vivienda en España, con terraza, patio o jardín, y pagada con su sueldo. Los menores son conscientes del alto desembolso que supone adquirir una vivienda y estaría dispuesto a pagar por ella entre 100.000 y 500.000 euros como precio máximo y lo haría "poco a poco, con mi trabajo" Con motivo del Día de la Educación Financiera que se celebró ayer lunes, 5 de octubre, UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda, ha querido conocer la percepción de los niños españoles sobre su casa ideal cuando sean mayores y su conocimiento financiero para hacerlo realidad, mediante una encuesta realizada a más de un centenar de menores españoles de entre 5 y 18 años.

¿Dónde se ven viviendo los más jóvenes cuando sean mayores?, ¿en el campo o la ciudad?, ¿en un piso o una casa grande? ¿Qué características deberá tener su futuro hogar? ¿Con quién imaginan que vivirán? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por su casa y cómo la pagarían? ¿Tienen idea de cuánto puede costar una vivienda?

Estas son algunas de las preguntas planteadas y las respuestas son muy variopintas. Aunque hay una clara conclusión: la inmensa mayoría de los niños españoles imagina vivir en un futuro en una casa con patio, jardín y terraza, e incluso, aunque en menor proporción (40%) con piscina; una elección en la que seguramente ha influido el reciente periodo de confinamiento a causa del Covid-19. Muchos son también los que se decantan por casas grandes con un buen número de habitaciones, siendo solo menos de un 10% los que se decantan por vivir en un piso cuando imaginan su futuro hogar.

En cuanto a la ubicación, 8 de cada 10 menores quiere vivir en España, aunque un 20% imagina su vida a futuro en una gran ciudad en el extranjero o en diversas partes del mundo. En su futuro ideal también está formar una familia, pues casi todos se imaginan viviendo con su pareja, con o sin hijos; menos de un 10% con amigos, y solo un 3% se ve viviendo solo, acompañado de sus mascotas.

Al hablar de dinero a invertir, casi todos coinciden en que comprarse una casa es sinónimo de soltar un buen pellizco. Pero, en cuanto al precio máximo que estarían dispuestos a pagar, las cantidades difieren, aunque la mayoría estima una cuantía entre los 100.000 y los 500.000 euros. Algunos, incluso más atrevidos, no pagarían más de 1.000 o 3.000 euros, otros lo fijan en no más de tres millones y pocos son los que no saben qué tope de precio ponerle.

Preguntados por cómo la pagarían, la opinión más compartida es que lo harán “poco a poco, con mi trabajo”; seguidos de una opinión más optimista que imagina que tendrá “mucho dinero ahorrado y podrá pagar su vivienda así” y también, en menor medida, con la ayuda económica de su familia o si tienen la suerte de que les toque la lotería (6%).

Respecto a su conocimiento sobre qué es una hipoteca, 3 de cada 10 niños acierta a definir el concepto de manera correcta, asegurando que es un "préstamo que te dan cuando no tienes suficiente dinero para pagar tu casa de una vez". Otros se atreven a definirla de formas más originales "como en el Monopoly, te dejan dinero para comprar una calle".

Además, los pequeños españoles comienzan desde edades tempranas a pensar en clave de ahorro y consumo responsable, pues la gran mayoría afirma tener ya una hucha para ahorrar para su futuro, de la que en gran medida son ellos mismos los responsables. Asimismo, un 16% afirma contar también con una cuenta corriente, que en algunas ocasiones combinan con la hucha. No obstante, un 14% prefiere dejar esta gestión del ahorro en manos de sus padres

¿Miran los niños por el ahorro energético y la sostenibilidad en sus hogares? Como entidad especialista en la financiación de la vivienda, UCI también ha querido saber qué buenas prácticas para la sostenibilidad del hogar y el ahorro realizan actualmente los más pequeños en casa.

Entre ellas, destacan no malgastar el agua dejando el grifo abierto si no se está usando, aportar más por la ducha que el baño, no dejar las luces encendidas, utilizar siempre que se pueda la luz exterior abriendo la venta y apagar el ordenador o la tv si no se están usando.

Respecto a qué cosas les gustaría tener en su hogar del futuro en pro del cuidado del medio ambiente, muchos apuestan por tener placas solares, luces que se apaguen automáticamente si no se están usando y se comprometen a separar adecuadamente la basura para reciclar. Algunos, incluso, quieren tener electrodomésticos que hagan la compra automáticamente.

La elaboración de este estudio está en la línea del compromiso de UCI para el cumplimiento del ODS 4, que tiene como objetivo garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje para todos. Así como el ODS 8, que promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Además, la entidad lleva un lustro colaborando con la AEB y Junior Achievement en la iniciativa Tus Finanzas, Tu Futuro para ayudar a desarrollar hábitos financieros saludables entre niños y adolescentes.

Vídeos testimonios niños: se pueden descargar en este enlace https://we.tl/t-WPQHLx9stV