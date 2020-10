¿Cuáles son las cirugías estéticas que están más solicitadas? Como decimos, es lo que más suele pedir el público más joven Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 6 de octubre de 2020, 10:37 h (CET) Un retoque por aquí, un cambio por allá... Lo cierto es que son muchas las razones que llevan a las personas a pasar por los quirófanos o por los centros de cirugía estética. Estos lugares se han especializado en mejorar la imagen de todos sus pacientes, o al menos de conformarla según lo que estos desean. Un servicio que está ayudando a muchas personas a mejorar su autoestima, a sentirse más seguras de sí mismas.



Como en todos los sectores, en este también se pueden apreciar ciertas tendencias bastante interesantes. Sin ir más lejos, en la clínica estética del Dr Edgar Quintero se ha notado un aumento de la demanda en operaciones de párpados, abdomen y pecho. Pero, ¿son estas las operaciones estéticas más demandadas, las que están más de moda? Vamos a repasar lo que cuentan los grandes profesionales del sector sobre qué buscan los pacientes actualmente.



Las operaciones estéticas más demandadas

Con la información que revela la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), se puede observar claramente cuáles son las tendencias dentro de este ámbito. Hay importantes diferencias entre el público más joven y el de edad más avanzada, como también entre hombres y mujeres. Cada cuerpo es un mundo, pero esos mundos no pueden evitar coincidir en cuanto a necesidades y gustos en muchas ocasiones.



¿Cuáles son esas operaciones que tanto se buscan al acudir a los quirófanos? Hay algunas que resultan obvias. Otras, en cambio, pueden ser bastante sorprendentes, sobre todo para aquellos ajenos al sector.





Aumento de mama

El aumento de mama es la operación estética por excelencia. No entiende de edades, ya que son mujeres de todas las edades las que acuden a los centros estéticos para aumentar de talla y mejorar su figura acorde a sus gustos. De hecho, son las mujeres las que más suelen acudir a los servicios de los cirujanos especializados en las operacioones estéticas.



Generalmente, son aumentos que miran principalmente a alcanzar una talla 90 aproximadamente. De hecho, aunque en mucha menor medida, también se está viendo un incremento en las operaciones de reducción de mama. Algunas mujeres prefieren reducir talla para encontrarse más cómodas, evitar dolores de espalda y gustarse más a sí mismas.



Rinoplastias

Una operación que tiene como objetivo moldear la nariz y que suele hacerse sobre todo a aquellas personas demasiado chatas o de nariz "aguileña". En este caso, destaca que es principalmente el público joven el que más las solicita. Una operación de remodelación corporal que entra dentro de aquellas especializadas en la remodelación facial y que suele dar muy buenos resultados.

Como decimos, es lo que más suele pedir el público más joven. Aquí no hay diferencias en cuanto a sexos, porque tanto hombres como mujeres acuden por igual a los quirófanos para cambiar su rostro. La nariz es algo que determina mucho la imagen facial de una persona, de ahí que cambiarla esté en las prioridades de muchos.

Liposucciones

Las liposucciones las miran más ellos que ellas. En este tipo de operaciones vemos que la demanda es mayor por parte de los hombres, de hecho, no importa la edad que tengan, aunque hay una tendencia algo más grande entre la población más joven. Aun así, también es algo que se ve en mujeres embarazadas o personas que han padecido un fuerte sobrepeso.



Con la liposucción, se elimina gran parte de la grasa acumulada en zonas localizadas, aunque suele hacerse principalmente en la zona del abdomen. Algo muy solicitado por parte de los hombres jóvenes en España, que buscan la forma rápida de atajar con este problema a través de una intervención sencilla.



Elevación mamaria

Las operaciones de elevación mamaria también están entre las más solicitadas, aunque aquí el target es muy específico. Son principalmente mujeres de edad algo más avanzada las que acuden al quirófano para esto. Esta operación está destinada a acabar con el pecho caído, algo que suele darse sobre todo entre aquellas que han pasado por un embarazo.



Lifting

Otra intervención estética a la que acuden tanto hombres como mujeres por igual. Es la única a la que recurren personas de más edad porque, principalmente, sirve para eliminar las arrugas de la cara y devolver la juventud a la mirada. Su demanda ha aumentado exponencialmente en los últimos años, y siempre tiene un público igual: personas de edad avanzada que quieren rejuvenecer un poco su rostro.



Estas son las operaciones estéticas que tienen más demanda actualmente en el país. Junto a ellas destacan también las abdominoplastias y las blefaroplastias, al igual que las otoplastias. Estas últimas han ido ganando bastante terreno porque son ideales para hacer que las orejas no sobresalgan tanto en el conjunto del rostro, y es sorprendente el número de personas que sienten que necesitan cambiar ese rasgo. Las visitas a los centros estéticos han crecido exponencialmente en la última década y, con este cambio, también se ha visto un gran cambio en las solicitudes a los profesionales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los partos prematuros disminuyen casi un 65% durante el COVID-19 La reducción de la contaminación y el menor nivel de estrés son los factores clave ¿Cuáles son las cirugías estéticas que están más solicitadas? Como decimos, es lo que más suele pedir el público más joven Se reduce el retraso en el diagnóstico en pacientes con artritis reumatoide Tiene una prevalencia del 0,8%, lo que supone cerca de 300.000 afectados en España Autoridades de salud de India afirman que 60 millones de personas han resultado contagiadas de COVID-19 en todo el país Esto ocurre cuando el Banco Mundial advirtió que la pandemia ha provocado un aumento de la pobreza en las naciones de Asia Oriental y el Pacífico por primera vez en dos décadas Mientras la COVID-19 se cobra más de un millón de vidas, surgen informes de desavenencia entre asesores de la Casa Blanca ​La cadena de televisión NBC informa que el director de los CDC, el doctor Robert Redfield, fue escuchado en un reciente vuelo realizando comentarios despectivos sobre el nuevo asesor sobre coronavirus del presidente Donald Trump, el doctor Scott Atlas