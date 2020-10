El protocolo de la Comunidad Valenciana La bandera de la Comunidad Valenciana está compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo y coronadas sobre franja azul junto al asta María del Carmen Portugal Bueno

@PortugalBueno

martes, 6 de octubre de 2020, 09:56 h (CET) El Reino de Valencia se constituye en comunidad autónoma por la Ley Orgánica 5/1982, modificada por la Ley Orgánica 1/2006.



La Generalitat es el nombre que recibe el conjunto de las instituciones de autogobierno de la comunidad, y está formada por «les Corts Valencianes o Les Corts, el President y el Consell», anuncia del artículo 20.2.



Los símbolos oficiales

El Estatuto de Autonomía recoge que la bandera de la comunidad es la tradicional Senyera. Su regulación está marcada por la Ley 8/1984 que regula los símbolos de la Comunidad Valenciana y su utilización. Estos símbolos son la bandera, el himno, el emblema y el estandarte.



La bandera de la Comunidad Valenciana está compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo y coronadas sobre franja azul junto al asta.



El himno oficial es el aprobado en el año 1925 por los alcaldes de Alicante, Castellón y Valencia y se remonta al año 1909.



Por su parte, el emblema se constituye con la heráldica del rey Pedro el Ceremonioso y, el estandarte, de uso exclusivo de la Generalidad Valenciana, está constituido por dicho emblema.



Las precedencias

El Decreto 77/2003 establece el régimen de precedencias de las autoridades e instituciones de la Comunidad Valenciana a tener en cuenta en los actos oficiales.



En atención a los ex presidentes de la Comunidad Valenciana, se aprueba la Ley 6/2002. Esta norma reconoce el tratamiento vitalicio de Molt Honorable Señor a los ex presidentes de la Generalitat.

Las distinciones oficiales

El Consell desde el año 1986 ha aprobado diversas distinciones honoríficas que reconocen los méritos realizados en beneficio de la sociedad en diferentes ámbitos como la cultura, la solidaridad y el deporte. Estas menciones son la Distinción de la Generalitat, las distinciones al mérito científico, cultural y deportivo, la Orden Jaume II y la distinción del Ambaixador.



También las Cortes Valencianas distinguen a aquellas personas que consideran dignas de la distinción Francesc de Vinatea desde el año 1988. Esta distinción, que premia la actividad en relación a la investigación o al servicio de las Cortes, es concedida un máximo de tres por año natural.



En ese mismo año, en el 88, la Mesa de las Cortes crean las Medallas de Reconocimiento de las Cortes Valencianas para «premiar personas físicas, jurídicas o instituciones que se hayan distinguido en relación con las Cortes Valencianas», señala el artículo 1º del acuerdo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Implicancias del virus de Trump El Covid-19 no solo golpea la salud del presidente estadounidense sino sus posibilidades de ser re-electo El principio de la sabiduría es el temor del Señor Con la muerte no termina todo, más bien empieza otra vida sin fin Tierras vacuas Al pueblo siempre se le llama así, pueblo, entra en una categoría especial en que ni siquiera tiene nombre El protocolo de la Comunidad Valenciana La bandera de la Comunidad Valenciana está compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo y coronadas sobre franja azul junto al asta La poesía es coraza en la adversidad “La poesía es coraza en días aciagos ", Abel Pérez Rojas