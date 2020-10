President evil

-Presidente Trump. El departamento de marketing dice que debe ponerse enfermo.



-¿Ah, si? ¿Y eso?



-Dicen que la suma de votos no les sale.



-Bueno, por mi no hay problema. ¿Debo tener anginas?



-El virus, presidente. Solo puede ser el virus.



-Pero yo soy el presidente.



-Claro, vamos a transmitirle al pueblo que usted es como los demás, y le pasan las cosas que al resto.



-¿Pero me pasará algo?



-Si no lo contrae no. Usted diga que tiene molestias. Luego pasará unos días en un hospital, empeorará, mejorará, luego recaerá y la cosa se pondrá fea, pero en el último momento triunfará. Como en las películas.



-Eso le encanta a la gente.



-Incluso a los demócratas.



-Me parece bien. ¿Pero y si Biden enferma también?



-Por eso debemos adelantarnos.



-Pues ya. ¿Debo beber lejía?



-Ya le dijeron que no hiciera eso.



-Y caerme desmayado en alguna inauguración?



-No haga nada. Ahora que me he puesto las gafas, leo que lo que pide marketing es que se ponga en forma.